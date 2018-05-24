Легендарный хавбек Барселоны Иньеста подписал контракт с японским клубом

Многолетний лидер "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста продолжит карьеру в "Виссел Кобе".

Экс-капитан каталонской Барселоны Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате Японии. 33-летний полузащитник подписал контракт с клубом Виссел Кобе.

Об этом сообщает официальный твиттер японского клуба.

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Детали контракта не разглашаются. Официальная презентация одного из самых титулованных футболистов в истории пройдет на стадионе «Кобе Уинг» 26 мая.

Отметим, что Иньеста выступал за первую команду Барселоны с 2002 года. Андрес в составе каталонцев четырежды выигрывал Лигу чемпионов, а также восемь раз поднимал над головой трофей чемпионата Испании. Всего на счету полузащитника 32 титула в футболке Барселоны.

Как сообщал УНИАН, Барселона устроила трогательное прощание легендарному игроку в недавнем матче заключительного тура Примеры.