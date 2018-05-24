Сегодня в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов Вольфсбург - Лион

"Лион", выигрывавший турнир до этого два года подряд, может установить рекорд.

Сегодня, за два дня до главного футбольного события - финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль", состоится решающая игра в соревновании женской Лиги чемпионов.

В Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграют за главный женский трофей немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион".

Оба клуба - признанные гранды женской Лиги чемпионов УЕФА. За последние восемь сезонов лишь раз ни один из этих коллективов не участвовал в финале. При этом лучшие достижения - у "Лиона", который выигрывал титул четыре раза, тогда как их соперник завоевывал кубок дважды.

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"Лион", подобно мужской команде "Реала", может похвастаться серией из двух побед подряд в последних двух сезонах Лиги чемпионов. В случае победы в Киеве "Лион" станет самой титулованной командой в истории женского турнира, первый розыгрыш которого состоялся 16 лет назад.

Интересно, что "Вольфсбург" и "Лион" ранее уже дважды встречались на самом высоком уровне - в финале Лиги чемпионов. Один раз, в 2013 году, победили немецкие футболистки, а в 2016 году "Лион" взял реванш, переиграв соперника в серии пенальти.

Накануне решающего поединка сезона-2017/2018 УЕФА подготовил специальный промо-ролик:

По мнению букмекеров, фаворитом финала в 2018 году в Киеве является "Лион". Как сообщает специализированный портал Betexplorer.com, который собирает данные крупнейших контор мира, средний коэффициент на победу "Лиона" - 2,01, на успех "Вольфсбурга" - 3,69, на ничью в основное время - 3,07.

Перед матчем состоится церемония открытия финала, на которой можно будет насладиться выступлением украинской певицы Тайанны.

Транслировать матч "Вольфсбург" - "Лион" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 2" начиная с 18.45.