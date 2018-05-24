Срна не подписывал контрактов с другими клубами - СМИ

13:18, 24 мая 2018
Футбол
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Срна пока остается в "Шахтере"  / football.ua

Об этом сообщает Football.ua.

Накануне хорватский легионер, признался, что "горняки" предложили ему должность в клубе, но он хочет еще поиграть, и поэтому уходит.

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Также в СМИ появилась информация о том, что хорват ведет переговоры с греческим ПАОКом. Некоторые источники даже сообщили, что Дарио уже согласовал контракт по схеме "1+1" с греческим клубом, где будет зарабатывать 500 тысяч евро за сезон.

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Теги: #Срна#ФК Шахтер