Срна не подписывал контрактов с другими клубами - СМИ

Капитан горняков все еще не знает, где продолжит итровую карьеру.

Капитан Шахтера Дарио Срна ни с одним клубом ничего не подписывал и остается игроком Шахтёра.

Об этом сообщает Football.ua.

Накануне хорватский легионер, признался, что "горняки" предложили ему должность в клубе, но он хочет еще поиграть, и поэтому уходит.

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Также в СМИ появилась информация о том, что хорват ведет переговоры с греческим ПАОКом. Некоторые источники даже сообщили, что Дарио уже согласовал контракт по схеме "1+1" с греческим клубом, где будет зарабатывать 500 тысяч евро за сезон.