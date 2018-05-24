Не есть и не пить: лидер Ливерпуля Салах не нарушит Рамадан в день финала Лиги чемпионов

Несмотря на важнейший матч в его карьере, Мохамед Салах не будет нарушать Рамадан.

Лидеру Ливерпуля Мохамеду Салаху предстоит накануне финала Лиги чемпионов соблюсти мусульманский пост. Чтобы не нарушить Рамадан, Салах должен ничего ни есть и ни пить до заката солнца.

Как сообщает ресурс El-Ahly.com, египтянин намерен придерживаться 18-часового поста и, таким образом, сможет перекусить лишь за полтора часа до финала Лиги чемпионов.

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Отметим, что Федерация футбола Египта просила футболистов сборной не соблюдать строгий пост перед чемпионатом мира. Месяц Рамадан заканчивается как раз 14 июня, в первый день мундиаля.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 26 мая, в субботу, в Киеве на НСК "Олимпийский".