На Крещатике официально открыли "футбольный городок" (фоторепортаж)

Во время открытия городка состоялась официальная церемония внесения кубков Лиги чемпионов УЕФА.

В Киеве на улице Крещатик официально открыли городок "Фестиваль чемпионов".

Как передает корреспондент УНИАН, Киевский городской голова Виталий Кличко после открытия городка попросил прощения у киевлян за временные неудобства в связи с перекрытием главной улице столицы.

"Я прошу прощения у киевлян, которые имели проблемы с передвижением по центру города. Это связано с тем, что две недели ключевая артерия города - Крещатик - перекрыта, но только потому, что мы принимаем финал Лиги чемпионов, и это было одна из требований УЕФА для того, чтобы здесь разместить футбольный городок", - заявил он.

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При этом Кличко выразил убеждение, что "каждый, кто придет в городок, будет чувствовать атмосферу игры". Также мэр столицы заявил, что киевская власть сделала все, чтобы каждый приезжий чувствовал себя комфортно.

"10 тысяч полицейских сейчас обеспечивают правопорядок в нашем городе. Большое количество волонтеров. Мы сделали все для того, чтобы каждый, кто приедет в наш город, чувствовал себя комфортно. И чтобы все киевляне чувствовали праздник", - сказал Кличко.

Стоит отметить, что во время открытия футбольного городка состоялась официальная церемония внесения кубков Лиги чемпионов УЕФА, которые сейчас находятся в городе.

Согласно сообщению пресс-службы Киевской городской госадминистрации, на локации в центре столицы 24-27 мая будет проходить «Фестиваль чемпионов», с подробной программой которого можно ознакомиться по ссылке.

Доступ на территорию «Фестиваля чемпионов» бесплатный.

Отмечается, что 24 и 26 мая в Киеве пройдут финалы Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 среди женщин и мужчин. Власти города обращают внимание на то, что публичный просмотр финала Лиги чемпионов (мужской матч) будет проходить 26 мая на Контрактовой площади.

Ultimate Champions Tournament (Турнир чемпионов), который состоится в рамках «Фестиваля чемпионов» и который особенно ждут болельщики, состоится 25 мая. На поле выйдут звезды Лиги чемпионов предыдущих лет: Давор Шукер, Педраг Миятович, Стив Макманаман, Робби Фаулер, Андрей Шевченко, Кларенс Зеедорф, Деку и Генрик Ларссон.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» (Испания) и ФК «Ливерпуль» (Великобритания). В финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК «Вольсбург» (Германия) и ФК «Лион» (Франция).