Донецкому "Шахтеру" исполнилось 82 года

24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч ФК «Шахтер» (Донецк)

За 82 года в истории клуба было много ярких побед и достижений.

"Клуб прошел большой путь и по праву стал одной из сильнейших команд страны, заслужил уважение во всем мире", - говорится в поздравлении на официальном сайте ФК "Шахтер".

В союзное время донецкие футболисты выиграли 4 Кубка и Суперкубок СССР. В современной эре «Шахтер» 11 раз оформил чемпионство, завоевал 12 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а в 2009-м – Кубок УЕФА. Всего в коллекции уже 37 трофеев.

В клубе поздравили ветеранов, которые в разные годы выступали в составе команды и заложили победные традиции. "Вы – гордость и слава донецкого «Шахтера». Ваши имена и ваши свершения будут уважать новые поколения «горняков», - говорится в поздравлении.

"Поздравляем тех, кто сегодня пишет историю «оранжево-черных»: футболистов, тренеров, сотрудников большой семьи ФК «Шахтер», а главное – наших болельщиков. Вы всегда были и будете основой и фундаментом клуба. Мы чувствуем вашу поддержку, мы играем для вас и все свои победы посвящаем вам!", - подчеркивается в тексте.