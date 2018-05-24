Срна подписал контракт с греческим ПАОК - СМИ

Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.

Защитник «Шахтера» Дарио Срна подписал контракт с ПАОК/

Об этом сообщает FootBoom.

Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.

Зарплата 36-летнего хорвата составит около 500 000 евро в год.

Отметим, что допинговая дисквалификация Срны заканчивается 22 августа.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Срна не планирует продолжать карьеру в "Шахтере", изъявив желание выступать за другой клуб. Греческий ПАОК из Салоник тренирует сын экс-тренера горняков Мирчи Луческу - Разван Луческу.

Владельцем клуба ПАОК является российский магнат греческого происхождения Иван Саввиди.