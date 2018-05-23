3-кратный победитель Лиги чемпионов Анчелотти возглавил Наполи

Именитый тренер будет зарабатывать в Неаполе 6,5 млн евро в год.

Итальянский Наполи объявил о назначении нового главного тренера - Карло Анчелотти.

58-летний специалист приступил к работе с командой из Неаполя, сообщает официальный сайт Наполи.

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Анчелотти подписал с клубом контракт по схеме "2+1" и сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри, об отставке которого ранее в среду объявил президент клуба Аурелио Де Лаурентис. По информации La Gazzetta dello Sport, именитый тренер будет зарабатывать 6,5 млн евро в год.

Отметим, что Карло Анчелотти работал с Пармой, Ювентусом, Миланом, Челси, ПСЖ, мадридским Реалом и мюнхенской Баварией. Он выиграл 4 национальных титула в Италии, Англии, Франции и Германии, а также трижды победил в Лиге чемпионов (дважды – с Миланом, один раз – с Реалом).