Хацкевич и Ващук сыграли в прощальном матче экс-вратаря "Металлиста" Горяинова

42-летний голкипер провел прощальную игру с участием звезд украинского футбола.

В Харькове на стадионе ОСК «Металлист» прошел прощальный матч экс-голкипера «Металлиста» Александра Горяинова.

Матч между командами "сборная Александра Горяинова" и "сборная футбольных звезд Украины" завершился вничью 1:1.

За "команду звезд" отличился Руслан Ротань, а в конце встречи сын Александра Горяинова - 15-летний Алексей Горяинов, который перед этим вышел на замену, реализовал пенальти.

Сборная Александра Горяинова: Горяинов Ал-др (к) (Горяинов Ал-й 69), Шелаев, Пец (Бабич 41), Березовчук, Валяев, Эдмар (Остапенко 69), Олейник (Цой 77), Фомин (Рыкун 36, Красноперов 55), Красноперов (Кандауров 41, Фомин 61), Девич, Бордиян

Главный тренер – Мирон Маркевич

Сборная футбольных звезд Украины: Дикань (Пятов 41), Хацкевич, Мизин (Мандзюк 34), Кучер, Степаненко, Шищенко (Воробей 41), Шацких , Бутко, Полунин (Назаренко 41), Ващук (Ротань 41), Чуйченко (к) (Сачко 41)

Главный тренер – Николай Павлов

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Милане состоялся прощальный матч легендарного полузащитника Андреа Пирло, а главный тренер сборной Украины отличился забитым мячом.