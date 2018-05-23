Черноморец - Полтава - 1:0: одесситы победили в переходном матче за место в УПЛ

20:59, 23 мая 2018
Футбол
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"Черноморец" обыграл в первой игре "Полтаву" / football.ua

"Черноморец" обыграл "Полтаву" - 1:0.  Единственный гол на 36-й минуте ударом со штрафного забил игрок хозяев Кирилл Ковалец.

Одесская команда имела преимущество по ходу встречи, однако больше забить подопечные Александра Бабича не сумели.

Ответный матч в Полтаве состоится 27 мая. По итогам двух игр определится команда, которая войдет в Премьер-лигу в следующем сезоне. А проигравший будет выступать в Первой лиге. 

Напомним, в другой паре за путевку в Премьер-лиге встречаются "Зирка" и "Десна" (в первой игре - ничья 1:1). 

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Теги: #Полтава#Черноморец#УПЛ переходные матчи