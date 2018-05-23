Черноморец - Полтава - 1:0: одесситы победили в переходном матче за место в УПЛ

Победу "морякам" принес гол Кирилла Ковальца.

В Одессе состоялся первый переходной поединок между командами, которые разыгрывают путевку в Премьер-лигу на сезон-2018/2019.

"Черноморец" обыграл "Полтаву" - 1:0. Единственный гол на 36-й минуте ударом со штрафного забил игрок хозяев Кирилл Ковалец.

Одесская команда имела преимущество по ходу встречи, однако больше забить подопечные Александра Бабича не сумели.

Ответный матч в Полтаве состоится 27 мая. По итогам двух игр определится команда, которая войдет в Премьер-лигу в следующем сезоне. А проигравший будет выступать в Первой лиге.

Напомним, в другой паре за путевку в Премьер-лиге встречаются "Зирка" и "Десна" (в первой игре - ничья 1:1).