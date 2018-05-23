Зирка - Десна - 1:1: первый переходной матч за путевку в УПЛ не выявил победителя

Ответная игра состоится 27 мая.

В Кропивницком состоялся первый переходной поединок между командами, которые разыгрывают путевку в Премьер-лигу на сезон-2018/2019.

"Зирка" (Кропивницкий) сыграла вничью с "Десной" (Чернигов) - 1:1.

Команды продемонстрировали открытый футбол. В первой половине игры соперники упустили массу отличных возможностей для взятия ворот. На 32-й минуте игрок "Десны" Александр Волков после точного навеса с фланга ударом головой открыл счет. В конце первого тайма команда из Чернигова была близка ко второму голу, но мяч попал в штангу после дальнего удара.

Во втором тайме скорость игры не упала. Хозяева поля предприняли попытки сравнять счет, и это им удалось. На 76-й минуте атака правым флангом "Зирки" завершилась автоголом футболиста "Десны" Дениса Фаворова.

Ничейный счет - 1:1 - больше устраивает "Десну". Ответный матч в Чернигове сотоится 27 мая. По итогам двух игр определится команда, которая войдет в Премьер-лигу в следующем сезоне. А проигравший будет выступать в Первой лиге.

В другой паре за путевку в Премьер-лиге встречаются "Черноморец" и "ФК "Полтава".