Зирка - Десна - 1:1: первый переходной матч за путевку в УПЛ не выявил победителя

19:05, 23 мая 2018
Футбол
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Зирка - Десна / ua-football.com

"Зирка" (Кропивницкий) сыграла вничью с "Десной" (Чернигов) - 1:1. 

Команды продемонстрировали открытый футбол. В первой половине игры соперники упустили массу отличных возможностей для взятия ворот. На 32-й минуте игрок "Десны" Александр Волков после точного навеса с фланга ударом головой открыл счет. В конце первого тайма команда из Чернигова была близка ко второму голу, но мяч попал в штангу после дальнего удара. 

Во втором тайме скорость игры не упала. Хозяева поля предприняли попытки сравнять счет, и это им удалось. На 76-й минуте атака правым флангом "Зирки" завершилась автоголом футболиста "Десны" Дениса Фаворова.

Ничейный счет - 1:1 - больше устраивает "Десну". Ответный матч в Чернигове сотоится 27 мая. По итогам двух игр определится команда, которая войдет в Премьер-лигу в следующем сезоне. А проигравший будет выступать в Первой лиге. 

В другой паре за путевку в Премьер-лиге встречаются "Черноморец" и "ФК "Полтава". 

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Теги: #Десна Чернигов#Зирка#УПЛ переходные матчи