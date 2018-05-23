Шахтер будет добиваться наказания для фаната Динамо, ударившего Ракицкого

Фанат ударил игрока сзади, а потом попытался спрятаться в толпе, но видеокамеры зафиксировали его лицо

Футбольный клуб "Шахтер" намерен добиться наказания для болельщика "Динамо", который выбежал на поле и атаковал футболиста Ярослава Ракицкого после матча.

Фанат ударил игрока сзади, а потом попытался спрятаться в толпе, но видеокамеры зафиксировали его лицо, сообщает Террикон.

Начальник юридической службы "Шахтера" Андрей Харитончук сказал "Футбол NEWS".

"Мы ожидаем, что КДК откроет дело и рассмотрит этот эпизод. Когда у нас запросят пояснения, мы обратим внимание на эпизод с Ракицким. Болельщик ударил футболиста. Надеюсь, КДК вынесет справедливое решение, и все не ограничится в этот раз банальным штрафом.

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Мы обратились в Премьер-лигу с предложением создать рабочую группу по изучению международного опыта с такими явлениями. По нашему убеждению, это можно победить только персональной ответственностью. Такой ответственностью наряду со штрафами может стать запрет на посещение стадиона", - добавил представитель клуба.

Матч "Динамо" - "Шахтер" завершился со счетом 2:1. В конце игры случилась потасовка с участием игроков двух команд. А затем на поле выбежали болельщики, после чего игрок сборной Украины и "Шахтера" Ракицкий был атакован.