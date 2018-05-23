Borscht и Deruni: Ливерпуль сделал для фанатов видео-гид по Киеву

16:46, 23 мая 2018
Футбол
81
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" / liverpoolfc.com

На официальном твиттере "Ливерпуля" опубликован видеоролик - гид по Киеву для фанатов, которые посетят украинскую столицу во время финала Лиги чемпионов.

В ролике показан стадион, на котором пройдет финал, и как к нему лучше всего добраться.

Читайте такжеВорота столицы: готов ли Киев встречать болельщиков Лиги чемпионов

Также продемонстрированы достопримечательности - Родина-мать, стадион имени Лобановского, метро Арсенальная - самая глубокая в мире. Среди блюд украинской кухни фанатам советуют попробовать деруны, вареники, борщ и котлету по-киевски.

Для удобства британских болельщиков опубликован курс английского фунта по отношению к гривне, а также приблизительная стоимость бокала пива в киевских пабах. 

Как сообщал УНИАН, в интернете появилось видео веселых болельщиков "Ливерпуля", летящих в Киев на финал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #Ливерпуль#финал Лиги чемпионов в Киеве