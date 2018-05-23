Borscht и Deruni: Ливерпуль сделал для фанатов видео-гид по Киеву
На официальном твиттере "Ливерпуля" опубликован видеоролик - гид по Киеву для фанатов, которые посетят украинскую столицу во время финала Лиги чемпионов.
В ролике показан стадион, на котором пройдет финал, и как к нему лучше всего добраться.
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Также продемонстрированы достопримечательности - Родина-мать, стадион имени Лобановского, метро Арсенальная - самая глубокая в мире. Среди блюд украинской кухни фанатам советуют попробовать деруны, вареники, борщ и котлету по-киевски.
Для удобства британских болельщиков опубликован курс английского фунта по отношению к гривне, а также приблизительная стоимость бокала пива в киевских пабах.
All you need to know about Ukraine's capital. 🇺🇦https://t.co/gRlyjXgZAmpic.twitter.com/93X7Xeu7bw— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2018
Как сообщал УНИАН, в интернете появилось видео веселых болельщиков "Ливерпуля", летящих в Киев на финал.