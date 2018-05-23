Срна покинет Шахтер и ведет переговоры с ПАОК

Хорватский футболист, который провел в "Шахтере" 15 лет, сказал, что хочет поиграть "где-то еще".

Хорватский футболист, капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна, который не играет с сентября прошлого года из-за допингового скандала, намекнул, что не останется в "Шахтере" и решил отказаться от работы в клубе. Напомним, летом у футболиста истекает срок дисквалификации.

Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на хорватское издание Sportske.jutarnji.hr.

"Не знаю, какие функции у меня были бы в клубе, но я привязан к футболу. Фанаты хотят, чтобы я был в клубе, но моя футбольная карьера закончится на поле. Это был долгий и хороший путь, я заслужил закончить на поле. Я уверен, что буду играть где-то еще, я хочу играть. Я хочу сыграть последний год в удовольствие", - отметил Дарио Срна.

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Хорват объяснил, что "Шахтер" уже готов играть без него, так как у клуба есть замена. А сам Срна не видит себя в других украинских командах.

"Клуб уже купил молодого игрока, бразильца Додо, имеет в распоряжении двоих молодых талантливых украинцев, "Шахтер" готовится к будущему с молодыми игроками. Он всегда был моим клубом, я всегда был готов отдать "Шахтеру" все. Для меня в Украине есть только один клуб - это "Шахтер". Поэтому я буду продолжать карьеру вне Украины", - отметил Срна.

Хорватский защитник также отметил, что у него есть много вариантов, а решать он будет только сам. Дарио не отбрасывает вариант с переходом в родной клуб "Неретве", где он начинал карьеру в молодежной школе.

"Впервые в жизни я могу решать. У меня есть много вариантов. Могу работать в клубе, могу играть, могу закончить карьеру! Но мой выбор - играть. Это не обязательно должно быть в большом клубе, хочу сыграть последний год в удовольствие, даже в "Неретве".

По информации Terrikon.com, хорват находится в Салониках и ведет переговоры с директором клуба ПАОК (Греция) Любошем Михелом. Ранее словацкий функционер долгое время работал директором отдела международных соревнований в "Шахтере".

Примечательно, что главным тренером ПАОКа является Разван Луческу, сын бывшего наставника горняков Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что предложение Срне уже сделал турецкий "Бешикташ".

Дарио играет за "Шахтер" с 2003 года и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. В этом сезоне он успел сыграть 10 игр во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.