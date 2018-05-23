Павелко - о расследовании договорных матчей: мы кому-то "наступили на мозоль", это напоминает 90-е

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал спецоперацию по борьбе с договорными матчами.

Президент ФФУ Андрей Павелко на сегодняшней пресс-конференции заявил, что неприкасаемых в деле с договорными матчами в украинском футболе не будет.

«Как далеко это может зайти? Ограничений в этом деле мы не ставим. И главный мой месседж здесь - не должно быть фамилий и клубов, которые будут неприкасаемыми. Любые результаты следствия мы будем уважать, и никому никаких поблажек не будет.

Если мы увидим, что уровень расследования надо будет повысить и усилить возможное наказание, мы это сделаем. Наш закон должен быть главным инструментом для наказаний за коррупцию в украинском футболе. Мы заинтересованы выявить все факты, чтобы искоренить эту болезнь», - отметил Андрей Павелко, передает Sport Arena.

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Также он заявил, что следствию уже оказываются препятствия в судах.

«Сегодня уже в шести судах разных регионов были получены иски с просьбой ограничить действие решений в рамках операции по борьбе с договорными матчами. Не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но это уже явно похоже, что мы кому-то «наступили на мозоль». Мне это напоминает 90-е.

Тут сразу в 6-ти судах подаются одинаковые иски, которые направлены против нас. Но мы будем идти до конца, и нынешняя операция может стать ниточкой, которая выведет следствие на другие дела и на других людей, причастных к договорным матчам», - отметил президент ФФУ.

Напомним, вчера по всей Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях страны. По информации следствия, речь идет о пяти преступных организованных группах.

Обыски были проведены у экс-тренера "Мариуполя" Александра Севидова и Руслана Забранского, работающего в МФК "Николаев". А судью Первой лиги Александра Соловьяна вывели из здания Дома футбола в наручниках.