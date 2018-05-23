В Киев на финал Лиги чемпионов начали прибывать первые болельщики (фото)

Две футбольные команды «Вольфсбург» и «Олимпик Лион», которые будут соревноваться 24 мая в финале Лиги Чемпионов среди женщин, уже встретили и оформили сотрудники ГПСУ.

Небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости и официальные делегации Лиги Чемпионов, их оформление происходило в пунктах пропуска «Борисполь» и «Жуляны», а также нескольких пунктах пропуска на западном участке границы.

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Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, в Украину уже прибыло почти 500 человек. «И хоть основным направлением прибытия фанатов на Чемпионат были столичные аэропорты, сотрудники Госпогранслужбы готовы к их оформлению в более чем 120 пунктах пропуска», – говорится в сообщении.

Две футбольные команды «Вольфсбург» и «Олимпик Лион», которые будут соревноваться 24 мая в финале Лиги Чемпионов среди женщин, уже встретили и оформили сотрудники Госпогранслужбы в столичных аэропортах.

«Пограничники заблаговременно получили списки команд, поэтому их оформление прошло очень быстро, без каких-либо задержаний. Французский «Лион» прибыл сегодня в аэропорт «Киев» (Жуляны), а команду из Германии «Вольфсбург» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта встретили еще вчера вечером в аэропорту «Борисполь». Настроение у команд отличное. Финалисты даже на память сфотографировались с пограничниками», – сообщили в ГПСУ.