Открытая тренировка сборной Украины состоится 28 мая
15:29, 23 мая 2018Футбол
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Стал известен план сбора и дата открытой тренировки сборной Украины.
УНИАН
ФФУ на своем официальном сайте опубликовала план сбора национальной сборной Украины.
Сбор начался сегодня, 23 мая, в Харькове. Стоит отметить, что открытая тренировка "желто-синих" состоится 28 мая на ОСК "Металлист". Начало в 18:00. Вход свободный.
30 мая команда вылетает в Женеву, а базироваться будет во французском городке Эвиан-ле-Бен.
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31 мая в 21:00 по киевскому времени Украина сыграет на "Стад де Женев" против участника ЧМ-2018 сборной Марокко.
Во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен подопечных Андрея Шевченко ждет спарринг против Албании, который пройдет 3 июня на местной арене "Камиль Фурнье".
Напомним, на тренировочный сбор были вызваны 25 игроков, травмированного Виталия Буяльского заменил Сергей Сидорчук.
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