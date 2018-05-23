Ворота столицы: готов ли Киев встречать болельщиков Лиги чемпионов

Буквально несколько дней осталось до самого громкого и ожидаемого события в мире футбольных фанатов – финала Лиги чемпионов УЕФА.

24 мая стадион им. Валерия Лобановского будет принимать финальный матч женских футбольных клубов «Вольфсбург» и «Лион». А уже 26 мая на НСК «Олимпийский» состоится финальный матч между ФК «Ливерпуль» и ФК «Реал Мадрид». Этот матч станет первым в истории финалом Лиги Чемпионов на территории Украины. Ожидается, что в Киев прибудет, как минимум, 34 тысячи иностранных болельщиков (менеджер по транспорту и мобильности Футбольной федерации Украины Сергей Хижняк сообщил, что болельщики на женский финал прилетят регулярными рейсами и информация об их численности будет известна уже по факту мероприятия).

Естественно, столь беспрецедентное для нашей страны событие требует соответствующей организации. В частности, в вопросах координации перемещения иностранных туристов. Известно, что в столице будет специально работать система combi ticket для тех, у кого есть билет на матч, как на мужской финал, так и на женский. Это означает, что владельцы футбольных билетов будут иметь право бесплатного проезда в коммунальном транспорте.

Только вот, как не крути, иностранные болельщики не смогут волшебным образом оказаться в центре города сразу. Перед этим каждому из них придется пройти через «ворота столицы» – аэропорты и вокзалы.

Да, в Международном аэропорту «Борисполь» каких-то проблем или неприятностей быть не должно. Ранее сообщалось, что «Борисполь» готов принять 100 чартерных рейсов и 20 тыс болельщиков, которые прилетят в аэропорт в день матча и будут разлетаться ночью по окончанию игры. Самый крупный аэропорт страны постоянно работает с заграничными рейсами, так что иностранный гость тут не в диковинку. Все указатели в аэропорту дублируются на английском, а сам по себе аэропорт чистый и довольно современный.

В принципе, единственное, что теоретически, может повергнуть в шок болельщиков условного «Реала» – это навязчивые украинские таксисты, дежурящие под аэропортом. Однако эта проблема, вроде как, тоже решена: предусмотрен трансфер болельщиков из аэропорта автобусами, которые будут доставлять их к местам размещения и фан-зонам. А на территории фан-зон будут присутствовать представители консульских служб на случай, если возникнут какие-то экстренные вопросы.

Однако нельзя забывать, что «Борисполь» – не единственный вариант для иностранца попасть в Киев. Центральный автовокзал, железнодорожный вокзал и столичный аэропорт «Киев» (в прошлом –«Жуляны») также участвуют в международном сообщении, и вполне вероятно, что человек, никогда ранее не бывавший в Украине, может воспользоваться их услугами. Ведь среди болельщиков могут быть и те, кто боится летать, те, кто просто предпочитает поезда, или элементарно решил сэкономить и приехать на автобусе.

В этой связи, УНИАН проинспектировал международные «ворота» Киева, дабы проверить, готовы ли на вокзалах встречать болельщиков из-за рубежа. Корреспондент УНИАН на день стала футбольным туристом, который впервые приехал в Украину, и взглянула на Киев его глазами.

Время здесь остановилось

Главный автовокзал украинской столицы – самое большое структурное подразделение ГП «Киевпассервис» – зрелище, мягко говоря, удручающее.

Для меня как «иностранного туриста» здесь все слишком запутано и непонятно, напоминает неожиданный «квест», проходить который не было никакого желания.

О прибытии и отправлении автобусов объявляют только на украинском языке. Все указатели и вывески также только на украинском – кассы автовокзала, справочная, медпункт, полиция, выход в город, камеры хранения. В общем, самостоятельно найти тот же туалет англоязычному туристу будет непросто. А если он туда и попадет, то наверняка, пожалеет: вопреки тому, что туалет платный, запах стоит отвратительный, а прибор для сушки рук работает «на последнем дыхании».

Английский язык здесь встречается лишь в нескольких местах. Над центральной вывеской «Автовокзал» на эмблеме «Kyivpasservis», в кассах отдельных международных перевозчиков и частично на старом, еще не электронном табло. Причем, табло в целом выглядит абсурдно. На английский продублированы только названия «Международные рейсы» – «The international flights» (хотя, строго говоря, дословный перевод – «международные перелеты» - табличка явно аэропортовая, но иностранцы уж как-то догадаются, о чем речь) и «прибытие» – «arrival». Вся остальная информация о рейсе (расписание, город отправления и прибытия, перевозчик) только на украинском языке.

Перекусить с дороги на автовокзале теоретически можно – есть несколько «кафе» и буфетов. Но общий антураж аппетита не вызывает. Причем, как в плане ассортимента (когда же мы уйдем от традиции пичкать людей беляшами), так и в плане общей организации процесса – безналичного расчета нет, чистота помещений общепита сомнительная.

Ситуацию спасает, разве что, расположившийся рядом с автовокзалом «Макдональдс», конкуренцию которому тут составить некому.

Захламленность и беспросветная тоска. Только эти слова приходят на ум, когда блуждаешь по зданию главного автовокзала страны.

Зал ожидания нелицеприятный. Полы здесь последний раз красились, пожалуй, лет десять назад. В спинках грязных сидений припрятан мусор, а на потолке – следы «грибка». Пустующие «мафы» заслоняют собой центральные окна, лишая дополнительного освещения и без того серое и унылое помещение. Пространство за ними покрыто «бычками», тут же валяются пустые бутылки.

Наблюдая за грязью и общей обшарпанностью, наталкиваюсь взглядом на мамочку, усадившую свое малолетнее чадо «по-маленькому» прямо в углу зала ожидания, за теми самыми «мафами». Минутой позже ребенку тут же меняют памперс.

Решение женщины превратить зал ожидания в «сортир» осуждаю, а вот смена памперса наталкивает на одну мысль… Нахожу на автовокзале «комнату матери и ребенка», которая, судя по информации на двери, должна сейчас работать. Однако дверь заперта и попыткам открыть ее не поддается.

В принципе, многое на автовокзале существует формально. К примеру, окошко с противопожарным оборудованием закрыто на замок и дополнительно «опечатано» – «ключи у диспетчера». Любопытно: кто, в случае пожара, бросится искать, где же сидит тот самый диспетчер?..

Коридор вдоль «комнат длительного отдыха» напоминает больничный в худшей его вариации. Когда-то белые стены посерели, на побелке трещины, прямо в коридоре стоят швабры, ведра, развешены половые тряпки. Словно попала в подсобку.

На одном из этажей автовокзала висят неработающие часы. Смотришь на них и невольно задумываешься о символизме – время здесь действительно давно остановилось.

Безусловно, автобусный транспорт – наиболее бюджетный вариант международного сообщения, но несложно представить эмоции гостя столицы, который начинает свое знакомство с городом отсюда.

Снаружи автовокзала ситуация приятнее и понятнее не становится. Местами на здании сорвана облицовка, а трава выросла до колена. Понять, как от автовокзала пройти хотя бы до ближайшей станции метро не представляется возможным – ни указателей, ни объявлений. Это выглядит особенно глупо, учитывая, что Демеевская площадь – достаточно крупный транспортный узел, а одноименная станция метро, от которой до цента города 10 минут пути по прямой ветке, находится в паре минут ходьбы от автовокзала. Знать бы только, куда идти. Зато мозг буквально сверлят протяжные монотонные возгласы перевозчиков: «Одесса, Одесса, Умань…», мотивируя бежать отсюда поскорее. Вот только сбежать проще на рейсовом автобусе туда, откуда приехал.

Do you speak English?

Отдельный мир, неистово бурлящий вокруг Центрального железнодорожного вокзала, не оставляет равнодушным даже самых закаленных киевлян. Не говоря уже о впервые прибывших сюда гостях столицы.

К сожалению, сразу бросается в глаза грязь и неухоженность. Уже ставшая для Киева традиционной стихийная торговля сводит с ума. Здесь одновременно можно купить чемодан, трусы и сосиску в тесте. Если болельщик «Ливерпуля» почему-то вдруг решит приобрести на сувенир «рассаду» – лучшего места, чем Центральный железнодорожный вокзал, искать необходимости нет.

Сразу бросается в глаза засилье безобразной наружной рекламы – вплоть до презентации услуг то ли «экстрасенса», то ли «шамана». Ларьки с продукцией подозрительной свежести, снующие вдоль входа тетеньки с табличками «жилье», грязная плитка и облезшие урны, пьяные гастарбайтеры, спящие на земле. По сути, вся площадь перед главным входом в Центральный вокзал напоминает дикое место, отданное на откуп местным обитателям. Полиция и охрана вокзала наблюдает за происходящим со стороны, предпочитая не вмешиваться.

Конечно, в вопросах навигации ситуация здесь намного лучше, чем на автовокзале. На платформах указатели на украинском и английском языках помогают сориентироваться, в какой стороне «вокзал», где «выход в город», и в каком направлении искать метро.

На поручнях ступеней в переходе с платформы к вокзалу есть даже наклейка, на которой шрифтом Брайля написано «к западному переходу». Такая же наклейка есть на поручнях вдоль ступенек при выходе из подземного перехода уже в город (переход с центрального на южный вокзал).

Внутри здания обстановка лучше, чем снаружи: больше персонала, стены и полы в нормальном состоянии, общее ощущение порядка присутствует. Справочная, камеры хранения, туалеты, полиция – все надписи дублируются на английском. И даже курс валют в обменнике в целом нормальный.

Справедливости ради нужно отметить, что Южный вокзал, который, по сути, является просто другим входом к железнодорожным платформам, явно превосходит своего «центрального брата». Недавно перед входом убрали большинство киосков, а с противоположной стороны дороги, в большом продолговатом здании, расположились магазины и рестораны разного направления и ценовой категории. В целом, тут чище и современней, так что иностранных гостей, по возможности, лучше направлять в сторону этого выхода, чтобы не подвергать излишнему стрессу.

К сожалению, этих «плюсов» все равно недостаточно.

Во-первых, традиционно периодически не работают эскалаторы. Причем, как в западном подземном переходе, так и в здании центрального вокзала. Сложно найти объяснение происходящему, ведь эскалатор уже давно не является чудом техники, которое невозможно поддерживать в рабочем состоянии.

Во-вторых, есть вопросы к фактической готовности персонала помогать туристам, которые вот-вот приедут.

Так, УНИАН провел небольшой эксперимент, поинтересовавшись у работницы справочной вокзала на английском языке: «Как пройти к метро?». Реакция - абсолютное безмолвие. Женщина просто развела руками. Аналогично она отреагировала и на второй англоязычный вопрос от корреспондента: «Вы меня понимаете?».

Следующей «жертвой» УНИАН мог бы стать полицейский, у которого также хотелось узнать, как найти дорогу к метро (вполне вероятно, иностранный турист тоже может обратиться к представителю власти за помощью). Только вот, увы, в кабинке полиции вообще никого не оказалось…

Ориентир на иностранцев

Аэропорт «Киев имени Сикорского» (известные в народе как «Жуляны»), как мы и ожидали, среди трех выбранных нами объектов, оказался на вершине инфраструктурной эволюции. Внутри и снаружи - чисто, комфортно, имеются адекватные пандусы, на которых нет угрозы разбить себе нос. Видно, что аэропорт ориентируется на высокие стандарты работы.

В здании есть комнаты для пеленания ребенка (и не просто формально, они действительно работают), чистые туалеты. В кафетериях, в целом, приемлемые среднекиевские цены. Разве что курс в обменнике был выше, чем на автовокзале или на ж/д (средняя разница – копеек тридцать).

Отдельно запомнилась сувенирная лавка. Вместо типичных «нафталиновых» пивных кружек или пепельниц, здесь представлены современные украинские бренды посуды, текстиля, шоколада ручной работы.

Общее впечатление очень приятное. Портит его, разве что, жадность таксистов. От аэропорта до улицы Богдана Хмельницкого корреспонденту УНИАН (точнее – иностранному туристу в нашем обличье) предложили доехать за полтысячи гривен: «Первые три километра 200 гривен, а потом по километражу, ну еще за «простой», могут же пробки быть, в среднем, 450-500 гривен». Для сравнения: сервисы онлайн-такси за аналогичное расстояние выставляет тариф почти в пять раз меньше, а, позвонив в какое-нибудь из «традиционных» киевских такси, этот маршрут можно преодолеть за сумму до 200 гривен.

Но это мы – в курсе ценовой политики. А иностранцы ведь поедут, и заплатят «обдиралам» даже больше, если придется. Как минимум, потому, что информации о ближайшей остановке общественного транспорта и соответствующего указателя в аэропорту «Киев» днем с огнем не сыщешь. Возможно, в дни финала городской администрации было бы не лишним пустить несколько дополнительных маршрутов общественного транспорта отсюда. Ведь до главного места «паломничества» - НСК «Олимпийского» - отсюда, по сути, рукой подать…

Прогулка корреспондента УНИАН на пару с фотографом «воротами столицы» была недолгой, так что, в принципе, показала только вершину айсберга. То, что бросается в глаза в первую очередь. И да, общая картина поражает и пугает своей разношерстностью. А такого, на наш взгляд, в ситуации с центральными инфраструктурными объектами столицы, быть не должно. Ведь не «Борисполем» же единым…

И речь идет отнюдь не только о финале Лиги Чемпионов, а в целом, об имидже Киева. Первое впечатление произвести можно лишь один раз. Не стоит об этом забывать.

Ирина Шевченко