Появилось первое видео "заряженных" болельщиков Ливерпуля, летящих в Киев

В соцсетях обсуждают поведение болельщиков "красных" в самолете по пути в украинскую столицу.

Первые болельщики английского "Ливерпуля" уже отправились в Киев на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором английская команда сыграет с мадридским "Реалом".

Видео с "заряженными" англичанами в самолете по пути в Киев постят пользователи социальных сетей, сообщает Трибуна.

Болельщики прыгают в самолете, который находится в воздухе, а стюардессы находятся в состоянии шока. Пользователи соцсетей, комментирующие ролик, также неоднозначны в своих оценках действий фанатов.

Многие отмечают тот факт, что болельщики не соблюдают элементарные правила безопасности, ведь самолет летит на большой высоте.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - Ливерпуль" состоится в Киеве в субботу, 26 мая. Начало игры на НСК "Олимпийский" в 21.45.