Появилось первое видео "заряженных" болельщиков Ливерпуля, летящих в Киев
Первые болельщики английского "Ливерпуля" уже отправились в Киев на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором английская команда сыграет с мадридским "Реалом".
Видео с "заряженными" англичанами в самолете по пути в Киев постят пользователи социальных сетей, сообщает Трибуна.
Болельщики прыгают в самолете, который находится в воздухе, а стюардессы находятся в состоянии шока. Пользователи соцсетей, комментирующие ролик, также неоднозначны в своих оценках действий фанатов.
Многие отмечают тот факт, что болельщики не соблюдают элементарные правила безопасности, ведь самолет летит на большой высоте.
Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - Ливерпуль" состоится в Киеве в субботу, 26 мая. Начало игры на НСК "Олимпийский" в 21.45.
🔴 @LFC fans on the plane. 😳— SPORF (@Sporf) 22 мая 2018 г.
🇺🇦 Next stop Kiev.
🎶 “Allez, Allez, Allez” 🎉
(📹 @fasteddylfc)pic.twitter.com/mY4jJHTGva