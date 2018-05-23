Вернидуб не уверен, что будет тренировать "Зарю" в следующем сезоне

Главный тренер луганчан подвел итоги прошедшего чемпионата, отметив, что команда сделала шаг назад.

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб кратко подвёл итоги завершившегося сезона 2017/18.

В частности, наставник команды отметил, что его подопечные растеряли много очков и сделали шаг назад в турнирной таблице, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы растеряли очень много очков. Вы сами это понимаете. Этого и не хватило. Жаловаться не хочу. Но даже в матче с «Ворсклой» у нас не было того состава, который в прошедшем году завоевал бронзу. У нас новая команда. Нужно терпение. Больше работать. И тогда всё получится. Мы и так боролись до конца. Немного не хватило. Нужно собрать всю волю в кулак и пытаться выйти в Лигу Европы через квалификацию. Две попытки у нас были. К сожалению, успехом они не увенчались. Оба раза раунд плей-офф мы не прошли. Есть шанс реабилитироваться", - отметил Вернидуб.

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Касательно своего будущего в команде, наставник заметил: "В ближайшее время мы обговорим с президентом клуба все детали и примем решение".

А на вопрос, если же в целом оценить сезон, он был позитивный или негативный для «Зари», отметил: "Для меня, как для тренера, было больше негатива. В том году была бронза. Хотелось это повторить и в этом году. Не получилось. Позитивный сезон был в том, что у нас очень много молодых и перспективных футболистов. Есть большой потенциал. Очень важно его раскрыть".

Как сообщал УНИАН, "Заря" заняла 4-е место в чемпионате УПЛ сезона 2017/18. Команда начнет новый еврокубковый сезон с раунда квалификации Лиги Европы.