В "Каховке" выступает бывший футболист команды из "ДНР"

13:54, 23 мая 2018
Футбол
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Козаченко с боевиками в Донецке / most.ks.ua

В 2016-2017 годах Сергей Козаченко играл в команде «Оплот Донбасса», почетным президентом которой является главарь ДНР Александр Захарченко, сообщает херсонское интернет-издание Мост.

В Донецк игрок перебрался из Краматорска.

Команда выступала не только в «соревнованиях» в ДНР, но и играла в открытом чемпионате Ростовской области.

Перед матчами игроки слушали политинформацию от боевоков из России. Такими фотографиями переполнен интернет.

В 2018 году Козаченко начал выступать за Каховку. Весной эта команда стала обладателем Кубка области, после чего Козаченко в соцсети написал, что кубок едет в Донецк. 

Футбольный клуб «Оплот Донбасса» сформирован на базе команды «Донецк» в октябре 2015 года. Президентом нового футбольного клуба стал глава «Донецкой городской администрации» Игорь Мартынов, а почетным Президентом выступил глава «Донецкой Народной Республики» Александр Захарченко.

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Теги: #футбол#ДНР