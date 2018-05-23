В "Каховке" выступает бывший футболист команды из "ДНР"

Сергей Козаченко играл за "Оплот Донбасса".

Игрок футбольного клуба СК «Каховка» Сергей Козаченко еще недавно выступал за футбольный клуб террористической организации ДНР.

В 2016-2017 годах Сергей Козаченко играл в команде «Оплот Донбасса», почетным президентом которой является главарь ДНР Александр Захарченко, сообщает херсонское интернет-издание Мост.

В Донецк игрок перебрался из Краматорска.

Команда выступала не только в «соревнованиях» в ДНР, но и играла в открытом чемпионате Ростовской области.

Перед матчами игроки слушали политинформацию от боевоков из России. Такими фотографиями переполнен интернет.

В 2018 году Козаченко начал выступать за Каховку. Весной эта команда стала обладателем Кубка области, после чего Козаченко в соцсети написал, что кубок едет в Донецк.

Футбольный клуб «Оплот Донбасса» сформирован на базе команды «Донецк» в октябре 2015 года. Президентом нового футбольного клуба стал глава «Донецкой городской администрации» Игорь Мартынов, а почетным Президентом выступил глава «Донецкой Народной Республики» Александр Захарченко.