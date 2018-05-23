Арбитр Арановский полностью непричастен к делу о договорных матчах
13:36, 23 мая 2018Футбол
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Назначение Арановского на матч плей-офф УПЛ "Черноморец" - "Полтава" подтверждено.
Евгений Арановский непричастен к скандалу с договорными матчами в украинском футболе / footboom.com
Накануне СМИ упоминали фамилию арбитра Евгения Арановського как фигуранта следствия в отношении договорных матчей.
На самом деле Евгений Арановский полностью непричастен к этому делу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
У следствия, согласно официальному документу, возникли вопросы исключительно к его брата, Виктору Арановскому, и лишь из-за ошибки с адресом сотрудники правоохранительных органов пришли к месту проживания Евгения Арановского.
В связи с этим, назначение Евгения Арановского на матч плей-офф за право играть в Премьер-лиге «Черноморец» — «Полтава» является подтвержденным.
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