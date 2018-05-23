Арбитр Арановский полностью непричастен к делу о договорных матчах

13:36, 23 мая 2018
Футбол
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Евгений Арановский непричастен к скандалу с договорными матчами в украинском футболе / footboom.com

На самом деле Евгений Арановский полностью непричастен к этому делу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

У следствия, согласно официальному документу, возникли вопросы исключительно к его брата, Виктору Арановскому, и лишь из-за ошибки с адресом сотрудники правоохранительных органов пришли к месту проживания Евгения Арановского.

В связи с этим, назначение Евгения Арановского на матч плей-офф за право играть в Премьер-лиге «Черноморец» — «Полтава» является подтвержденным.

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Новость в сюжете: Договорные матчи в украинском футболе
Теги: #борьба с договорными матчами в Украине#договорные матчи в футболе