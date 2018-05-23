Арбитр Арановский полностью непричастен к делу о договорных матчах

Назначение Арановского на матч плей-офф УПЛ "Черноморец" - "Полтава" подтверждено.

Накануне СМИ упоминали фамилию арбитра Евгения Арановського как фигуранта следствия в отношении договорных матчей.

На самом деле Евгений Арановский полностью непричастен к этому делу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

У следствия, согласно официальному документу, возникли вопросы исключительно к его брата, Виктору Арановскому, и лишь из-за ошибки с адресом сотрудники правоохранительных органов пришли к месту проживания Евгения Арановского.

В связи с этим, назначение Евгения Арановского на матч плей-офф за право играть в Премьер-лиге «Черноморец» — «Полтава» является подтвержденным.