Онлайн-видеотрансляция, Черноморец - Полтава: Премьер-лига, плей-офф, 1-й матч

Сегодня в Одессе состоится один из двух матчей за право сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе украинского футбола.

Сегодня в Одессе проходит первый матч плей-офф чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимает команду ПФЛ (Первая лига) "Полтаву".

Это первая игра плей-офф за право принять участие в чемпионате Премьер-лиги сезона 2018/19.

Согласно регламенту соревнований команды должны провести две игры, причем ответная проходит на поле команды из нижнего дивизиона. Победитель по сумме двух матчей проходит в Премьер-лигу.

Ответный матч состоится в Полтаве в воскресенье, 27 мая.

"Черноморец" в нынешнем сезоне долгое время находился в турнирной таблице УПЛ на последнем 12-м месте, но в заключительном 32-м туре сумел обыграть "Зирку" из Кропивницкого и избежал прямого вылета из УПЛ.

В свою очередь, "Полтава" отстала на 3 балла от киевского "Арсенала" и заняла 2-е место в турнире Первой лиги, не сумев напрямую попасть в УПЛ.

Матч в Одессе начнется в 19.00.

ТВ-трансляция игры - телеканал УНИАН.