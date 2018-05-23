Испанец Эмери сменил легендарного Венгера на посту тренера лондонского Арсенала

46-летний специалист ранее тренировал французский Пари-Сен-Жермен.

Испанский тренер Унаи Эмери возглавил лондонский "Арсенал" после отставки Арсена Венгера, проработавшего с командой 22 года.

Новость о назначении Эмери опубликована на официальном сайте ФК "Арсенал".

Любопытно, что накануне испанец сам опубликовал пост о своем назначении в социальной сети, но быстро его удалил. Затем доступ к его аккаунту был временно заблокирован.

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«Мы счастливы приветствовать Унаи в "Арсенале". Он признанный победитель. Уверены, что это тот, кто нужен клубу, и он поможет клубу добиться успехов ради болельщиков, работников клуба и всех, кому не безразличны цели "Арсенала"», — прокомментировал назначение 46-летнего специалиста один основных акционеров клуба Стэн Кронке.

Эмери сумел добиться заметных успехов во главе своего бывшего клуба. В сезоне 2017/18 вместе с ПСЖ он завоевал титул чемпиона Франции, обладателя Кубка страны и Суперкубка. Тем не менее, на международной арене, в Лиге чемпионов, команда не сумела побороться за титул. Также недовольство тренером выражал самый звездный игрок ПСЖ бразилец Неймар.

18 мая стало известно, что ПСЖ возглавил немецкий специалист Томас Тухель.