Динамо выставило на трансфер Самбрано, Пантича и Корзуна

В данный момент игроки при помощи своих агентов заняты поиском новых для себя команд.

Тренерский штаб киевского «Динамо» больше не рассчитывает на трех футболистов своей первой команды — защитников Карлоса Самбрано и Александара Пантича, а также полузащитника Никиту Корзуна.

Поскольку у всех троих — действующие контракты с «Динамо», столичный клуб выставил этих футболистов на трансфер, сообщает Dynamo.kiev.ua.

В данный момент игроки при помощи своих агентов заняты поиском новых для себя команд.

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Напомним, кроме упомянутых футболистов, в новом сезоне в «Динамо» также не будет Евгения Хачериди, Дьемерси Мбокани и Жуниора Мораеса — у всех этих футболистов закончились контракты с «бело-синими», а новые соглашения с ними подписаны не будут. Об этом после недавнего матча «Динамо» — «Шахтер» (2:1) объявил главный тренер «бело-синих» Александр Хацкевич. Кроме того, завершил свои выступления в «Динамо» ветеран команды Олег Гусев.