Боруссия с Ярмоленко в составе сыграла вничью с ФК Лос-Анджелес (видео)

Матч завершился со счетом 1:1.

В американском Лос-Анджелесе завершился товарищеский матч, в котором хозяева принимали немецкую "Боруссию" из Дортмунда и свел матч вничью.

Игра завершилась со счетом 1:1, сообщается на сайте американского клуба.

Ярмоленко вышел на поле послеп перерыва, в самом начале второго тайма, но продлить свою голевую серию в третьем матче подряд украинский легионер не сумел.