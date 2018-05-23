Боруссия с Ярмоленко в составе сыграла вничью с ФК Лос-Анджелес (видео)
10:30, 23 мая 2018Футбол
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Матч завершился со счетом 1:1.
Ярмоленко не смог забить гол в Лос-Анджелесе / facebook.com/LAFC
В американском Лос-Анджелесе завершился товарищеский матч, в котором хозяева принимали немецкую "Боруссию" из Дортмунда и свел матч вничью.
Игра завершилась со счетом 1:1, сообщается на сайте американского клуба.
Ярмоленко вышел на поле послеп перерыва, в самом начале второго тайма, но продлить свою голевую серию в третьем матче подряд украинский легионер не сумел.
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