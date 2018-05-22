В МВД назвали футбольные клубы, причастные к договорным матчам (список)

Среди клубов, причастных к договорным матчам, 5 представляют Премьер-лигу.

В украинском футболе существует четыре лиги, в которой принимают участие 52 футбольных клуба.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время задокументировано противоправную деятельность 5-х преступных групп и 35 футбольных клубов.

По словам главы МВД Арсена Авакова, правоохранители установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных схемах и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах.

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Так, согласно данным полиции, к договорным матчам были причастны футбольные клубы: ФК "Волынь" (Луцк), FC GELIOS (Харьков), ФК "Сумы", ФК "Балканы" (село Заря, Одесская область), ФК "Николаев", МФК "Кремень" (Кременчук), ФК "Десна" (Чернигов), ФК "Жемчужина" (Одесса), ФК "ФК Нива" (Винница), ФК "Ингулец", ФК "Говерла" (Ужгород) ФК "Александрия", ФК "Судостроитель" (Николаев), ФК "Таврия" (Симферополь), ФК "Заря" (Луганск), ФК "Ворскла" (Полтава), ФК "Колос" (село Коваливка, Киевская область), ФК "Черкасский Днепр", ФК "Олимпик" (Донецк), ФК "Poltava", ФК "Оболонь Бровар" (Киев), ФК "Зирка" (Кропивницкий), ФК "Буковина" (Черновцы), ФК "Энергия" (Новая Каховка), ФК "Нефтяник-Укрнафта" (Ахтырка), ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), ФК "Никополь", ФК "Реал Фарма" (Овидиополь), ФК "Кристалл Херсон", ФК "Металлург" (Запорожье), ФК "Арсенал" (Киев), ФК "Горняк Спорт" (Горишние плавни), ФК "Петриковка" и другие.

Отмечается, что среди этих клубов, причастных к договорным матчам, 5 представляют Премьер-лигу: "Заря", "Ворскла", "Олимпик", "Александрия" и "Зирка".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром по всей территории Украины произошла массовая облава на организаторов договорных матчей.