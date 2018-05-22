Павелко - о борьбе с договорными матчами: это исторический день для украинского футбола

Президент ФФУ прокомментировал массовую облаву на организаторов договорных матчей в Украине.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко считает, что первые результаты борьбы с договорными матчами - это лишь начало на пути очистки украинского футбола от нечестной игры.

"Это исторический день. Это только начало очистки украинского футбола от того, что было укоренено годами. Причем преступники теперь не будут ограничиваться только административными штрафами. При необходимости мы будем инициировать усиление ответственности за такие преступления.

Читайте такжеОрганизаторы договорных матчей в украинском футболе зарабатывали до 5 миллионов долларов в год (видео)

Уверен, что работа комитета этики, который возглавляет Франческо Баранка, и первого вице-президента ФФУ Назара Холодницкого принесет свои результаты. Я уверен, что это хороший сигнал всем молодым футболистам, которые на пороге совершения подобных преступлений.

Они должны задуматься над своим будущим, как в футболе, так и в жизни. Это очень хороший "кейс" и для всего европейского футбола", – отметил Павелко на пресс-конференции во вторник, 22 мая, сообщает "Футбол 24".

Отвечая на вопрос о том, будут ли приняты решения об отстранении тех или иных функционеров или арбитров Федерацией футбола, Павелко анонсировал, что расскажет об этом на пресс-конференции 23 мая, в которой примут участие председатель комитета этики и честной игры Франческо Баранка и председатель комитета арбитров Лучано Луччи.

Напомним, сегодня, 22 мая, началась массовая облава на организаторов договорных матчей. Также МВД опубликовала видео, где продемонстрировала 2 факта передачи взятки.