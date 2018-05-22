Группировки ИГИЛ угрожают террактами в Киеве на финале Лиги чемпионов - The Sun

Боевики ИГИЛ опубликовали плакаты с угрозами болельщикам в столице Украины.

Болельщики «Реала» и «Ливерпуля» стали объектом угроз со стороны террористических формирований организации ИГИЛ.

Боевики опубликовали плакаты, на которых угрожают кровопролитием во время финала Лиги чемпионов в Киеве, сообщает The Sun.

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В ИГИЛ угрожают фанатам «Ливерпуля» и «Реала» атаками с оружием в Киеве, сообщает The Sun. Сообщения такого типа были объявлены в закрытых группах террористов в Telegram. Организаторы призывают террористов совершать нападения в центре города.

Авторитетные эксперты заверили, что у террористов нет возможности осуществить атаки в Киеве. «Скорее всего, это сигнал перед чемпионатом мира в России. Этот турнир – их настоящая цель», – сказал британский разведчик Оли Уилшир.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".