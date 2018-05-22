В полиции решили оставить на свободе фигурантов дела о договорных матчах

В Нацполиции надеются, что дело о договорных матчах не будет долгосрочным.

Национальная полиция Украины не видит необходимости задерживать лиц, которые являются фигурантами в уголовном производстве относительно договорных матчей в украинском футболе.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец, передает УНИАН.

“Что касается задержанных. И санкции статей, и скажем так, категории преступлений, количества совершенных эпизодов... Мы не видим необходимости сегодня задерживать людей, бросать их к камерам. Для нас важнее, наверное, фактическое привлечение к ответственности и уничтожения этой истории в украинском футболе”, - сказал он.

Вместе с тем Купранец надеется, что это дело не будет долговременной.

“Я не думаю, что это будет долговременная дело, которое мы годами будем оттягивать до какого-то логического завершения. Мы постараемся максимально быстро это сделать”, - заверил он.

Вместе с тем глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что сегодня завершилась лишь первая фаза расследования этого дела.

В то же время президент федерации футбола Украины Анатолий Павелко сообщил, что завтра состоится отдельный брифинг, на котором будет обнародована информация относительно санкций к фигурантам этого дела, которые связаны с футбольными клубами.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ранее в Генпрокуратуре заявили о проведенных обысках в рамках расследования фактов организации договорных футбольных матчей, однако не обнародовали никаких подробностей.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что представители пяти различных групп, которые в течение многих лет организовывали договорные футбольные матчи в Украине, платили от 30 до 100 тыс. грн игрокам, судьям и владельцам клубов за обеспечение "нужного" результата футбольных поединков.

По словам министра, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии, и получали до 5 млн долларов ежегодно.

Следствием установлено, что к деятельности этих организованных групп были привлечены 35 футбольных клубов из 10 областей Украины.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины.

Аваков отметил, что это первый случай в Украине, когда к ответственности привлекаются не только игроки футбольных клубов, но и организаторы "договорных" матчей".