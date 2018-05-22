Правозащитники призвали бойкотировать матч-открытие ЧМ-2018 в России

Несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России, который состоится 14 июня.

Об этом во вторник, 22 мая, в специальном заявлении сообщил исполнительный директор этой организации Кеннет Рот, передает dw.com.

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"Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия", - заявил Рот.

Директор Human Rights Watch подчеркнул, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение. Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты.

Ранее УНИАН сообщал, что в Международной федерации футбола (ФИФА) глубоко обеспокоены ситуацией с появлением призывов бойкотировать чемпионат мира-2018, который летом пройдёт в России.