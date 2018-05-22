Организаторы договорных матчей в украинском футболе зарабатывали до 5 миллионов долларов в год (видео)

Суммы "вознаграждений" за победу в матче или ничью колебались от 30 до 100 тысяч гривен.

Организация договорных матчей приносила участникам преступного бизнеса баснословные прибыли, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов США в год.

Об этом сообщает 22 мая пресс-центр МВД.

По данным правоохранителей, в коррупционных схемах фигурировал подкуп игроков, арбитров, владельцев клубов, запугивания и угрозы. Суммы "вознаграждений" за победу в матче или ничью колебались от 30 до 100 тысяч гривен.

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"Так, например, представитель ПФК "Сумы" предложил арбитру 30 тысяч гривен за ничью и 100 тысяч гривен за победу клуба в матче ПФК "Сумы" – ФК "Волынь". В дальнейшем данный клуб стал победителем, а арбитр получил обещанное "вознаграждение". Встреча состоялась в заведении общественного питания на следующий день после футбольного матча, во время которой представитель футбольного клуба передал арбитру 3900 долларов США неправомерной выгоды", – рассказал глава МВД Арсен Аваков.

Была задокументирована противоправная деятельность и представителей МФК "Николаев". В этом случае за победу в матче МФК "Николаев" ‑ ФК "Гелиос" арбитру было перечислено на карточный счет 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.

В МВД отмечают, что организаторам договорных матчей планируется сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что к организации договорных футбольных матчей были привлечены 35 футбольных клубов. Сейчас задокументирована противоправная деятельность 5-х преступных групп и 35 футбольных клубов.

Как сообщал УНИАН, во вторник в рамках этого дела Департаментом защиты экономики, Главным следственным управления Нацполиции и ГПУ проведено 40 обысков на территории 10 областей. Правоохранители установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных схемах и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах.