МВД разоблачило деятельность 5-ти преступных групп по организации договорных матчей в украинском футболе (видео)

Задукоментировано 57 эпизодов преступлений, к которым причастны более чем 328 человек.

Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры и при действенной поддержке ФФУ удалось выявить деятельность 5-ти преступных групп по организации договорных матчей в украинском футболе.

Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.

В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины.

В общем задукоментовано 57 эпизодов преступлений, к которым причастны более чем 328 человек.