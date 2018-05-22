МВД разоблачило деятельность 5-ти преступных групп по организации договорных матчей в украинском футболе (видео)

15:59, 22 мая 2018
Футбол
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Брифинг руководителей МВД о спецоперации / sportarena.com

Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры и при действенной поддержке ФФУ удалось выявить деятельность 5-ти преступных групп по организации договорных матчей в украинском футболе.

Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.

В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины.

В общем задукоментовано 57 эпизодов преступлений, к которым причастны более чем 328 человек.

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Новость в сюжете: Договорные матчи в украинском футболе
Теги: #Национальная полиция Украины#договорные матчи в футболе