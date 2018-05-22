МВД разоблачило деятельность 5-ти преступных групп по организации договорных матчей в украинском футболе (видео)
15:59, 22 мая 2018Футбол
182
Задукоментировано 57 эпизодов преступлений, к которым причастны более чем 328 человек.
Брифинг руководителей МВД о спецоперации / sportarena.com
Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры и при действенной поддержке ФФУ удалось выявить деятельность 5-ти преступных групп по организации договорных матчей в украинском футболе.
Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.
В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины.
В общем задукоментовано 57 эпизодов преступлений, к которым причастны более чем 328 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Договорные матчи в украинском футболе