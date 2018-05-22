Финал Лиги Чемпионов Реал – Ливерпуль: подробности где будут жить команды и почему драки не будет

26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится финальный матч за обладание главного и самого престижно еврокубка - Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский Реал и английский Ливерпуль. Что надо знать о финале ЛЧ в Киеве: где будут жить, прогноз букмекеров и почему не должно быть драк между болельщиками, читайте в нашем материале.

Пока Киев готовится к проведению финала лиги Чемпионов, мы расскажем вам новые подробности этого главного футбольного события.

Где будут жить игроки Реала и номер для Криштиану Роналду

Обе команды прилетят в Киев за два дня до игры, 24 мая.

Игроки мадридского "Реала" будут жить в отеле "Опера", который им порекомендовал менеджер сборной Испании, побывавшей здесь в 2012-м году, во время финала Евро-2012. Тогда сборная Испании, в решающем матче чемпионата Европы победила команду Италии со счетом 4:0.

Пока номера не расписаны между игроками, но, судя по всему, лидер команды Криштиану Роналду, известный своей любовью к роскоши, будет поселен в номер категории "люкс".

Персонал отеля уберет из мини-баров в номерах алкоголь и газированные напитки, оставив только воду. Также нельзя будет заказать в номер еду, меню также будет убрано из номеров игроков и персонала "Реала". Есть все будут вместе в столовой - три раза в день плотная еда, и трижды - перекусы. В меню команды - паста, курица, рыба - все, что рекомендует клубный врач, Борщ не будет входить в меню игроков.

Вместе с тем, после матча уже есть можно будет всё, что душе угодно. Сотрудники персонала отеля вспоминают, что после финала Евро-2012 игроки сборной Испании привезли 50 пакетов еды из МакДональдса. "Мы им приготовили заказанную еду, но они предпочли еду, привезенную с собой в пакетах", - отмечает менеджер.

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Наконец, смотреть по ТВ в номерах можно будет только "полезные" передачи. Например, клубный телеканал "Реал-ТВ", который бесплатно транслируют ряд спутниковых платформ.

Стоимость номера категории "люкс" в отеле составляет 20 тысяч гривен в сутки. Стоимость номера категории "стандарт" - 5 тыс. гривен.

Где будут жить игроки Ливерпуля

В свою очередь, футболисты "Ливерпуля" поселятся в отеле "Интерконтиненталь" вблизи Михайловской площади. Отель находится в самом сердце старого Киева, в «кольце» знаменитых православных храмов – Софийского собора, Михайловского Златоверхого монастыря и Андреевской церкви.

Эта гостиница также известна своими гостями из числа спортивных делегаций. В частности, здесь проживали футболисты "Манчестер Сити". Делегация с игроками английской команды прибывала в столицу Украины на матч 1/8 финала Лиги Европы в марте 2011 года и на матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в феврале 2016-го.

Также в отеле останавливались ряд других футбольных команд, в частности, российский "Зенит" из Санкт-Петербурга в еще далеком 2013-м году.

Номера в отеле стоят от 368 до 814 евро в сутки.

Сколько болельщиков от каждой команды

В этом вопросе ясности пока нет. Так, официальное число билетов, распределенных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между фанатами команд, составляет 17 тысяч с каждой стороны. То есть, в сумме - 34 тысячи болельщиков. Но это - официально.

Пока же из стана команд-финалистов приходят неутешительные новости. Из-за проблем с логистикой - сумасшедшая дороговизна гостиниц и отсутствие удобных авиарейсов по субботам, чтобы улететь/прилететь в день матча, уже вернули свои билеты около 2200 фанатов "Реала". При этом сдают билеты не только рядовые болельщики "сливочных", но и жены игроков и другие "особо важные" гости, с которыми команда обычно летает на матчи столь высокого уровня.

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При этом, некоторые болельщики "Реала" готовы перепродать свои билеты, но правилами клуба это запрещено.

Подробной информации об "отказниках" из Ливерпуля пока не поступало. Но и в стане английского клуба не все в порядке с реализацией билетов. И тот факт, что на секторах болельщиков обеих команд будут зиять пустоты, практически, очевиден.

Драки не будет

Организаторы киевского финала Лиги чемпионов сделали всё, чтобы избежать массовых беспорядков разгоряченными фанатами двух команд в день игры.

Фанатов разведут по разным углам центра Киева и до матча они вообще не будут пересекаться. Болельщики будут прибывать в столичный аэропорт "Борисполь" с сразу же, на специальных шаттлах доставляться к централизованному месту сбора.

Для болельщиков мадридского "Реала" таким местом станет Дворец Украина. Перед зданием построят сцену и для фанов "сливочных" будет организована концертная программа. Затем фаны команды из столицы Испании проследуют к стадиону по Большой Васильковской, где и займут свои места в секторах стадиона. Преимущественно, за воротами или в районе угловых флажков, линии ворот.

Фанаты "Ливерпуля" займут место с противоположной стороны, за "бессарабскими воротами". Местом их сбора в городе будет парк Шевченко, возле красного корпуса Киевского национального университета. Руководство Ливерпуля не предусматривает для своих болельщиков проведения каких-либо предматчевых мероприятий. Видимо, главным для фанатов "красных" станет поглощение пива накануне игры.

Колонны болельщиков двух команд никак не пересекутся в городе. Разумеется, единичных случаев драк исключать нельзя. Перемещение по городу будет свободным и не вероятность встречи фанатов двух противоборствующих команд, например, на Крещатике, не исключено. Вместе с тем, не стоит забывать о том, что дополнительные отряды полиции будут охранять порядок в городе в усиленном режиме.

Букмекеры ставят на "Реал"

На котировках букмекерских контор фаворитом матча считается мадридский "Реал". По данным специализированного портала BetExplorer, который собрал данные 26 ведущих контор мира, средняя ставка на победу "Реала" составляет 2.21 к 1. В то же время на ничью в основное время игры можно поставить из рассчета 3.73 к 1, а на победу "Ливерпуля" - 3.09 к 1.