Дортмундская Боруссия украинца Ярмоленко получила нового главного тренера
13:02, 22 мая 2018Футбол
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Наставником команды станет швейцарский специалист Люсьен Фавр.
Люсьен Фавр будет руководить "Боруссией" в течении последующих двух сезонов / twitter.com/BVB
Руководство немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) объявило имя нового главного тренера команды.
Им станет швейцарский специалист Люсьен Фавр, сообщается в официальном Twitter команды.
60-летний тренер подписал с командой контракт на 2 года - до 2020-го.
В минувшем сезоне "Боруссия" заняла 4-е место в итоговой таблице чемпионата Германии, хотя по ходу сезона уверенно лидировала. Тем не менее, клуб получил право выступить в Лиге чемпионов в новом сезоне 2018/19.
Одним из игроков основного состава команды является полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко.
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