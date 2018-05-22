Дортмундская Боруссия украинца Ярмоленко получила нового главного тренера

13:02, 22 мая 2018
Футбол
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Люсьен Фавр будет руководить &quot;Боруссией&quot; в течении последующих двух сезонов / twitter.com/BVB

Им станет швейцарский специалист Люсьен Фавр, сообщается в официальном Twitter команды.

60-летний тренер подписал с командой контракт на 2 года - до 2020-го. 

В минувшем сезоне "Боруссия" заняла 4-е место в итоговой таблице чемпионата Германии, хотя по ходу сезона уверенно лидировала. Тем не менее, клуб получил право выступить в Лиге чемпионов в новом сезоне 2018/19.

Одним из игроков основного состава команды является полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко.  

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Теги: #Боруссия Дортмунд#Ярмоленко Боруссия