Дортмундская Боруссия украинца Ярмоленко получила нового главного тренера

Наставником команды станет швейцарский специалист Люсьен Фавр.

Руководство немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) объявило имя нового главного тренера команды.

Им станет швейцарский специалист Люсьен Фавр, сообщается в официальном Twitter команды.

60-летний тренер подписал с командой контракт на 2 года - до 2020-го.

В минувшем сезоне "Боруссия" заняла 4-е место в итоговой таблице чемпионата Германии, хотя по ходу сезона уверенно лидировала. Тем не менее, клуб получил право выступить в Лиге чемпионов в новом сезоне 2018/19.

Одним из игроков основного состава команды является полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко.