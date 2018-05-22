Обыски по подозрению в организации договорняков: стали известны фамилии подозреваемых

12:41, 22 мая 2018
Футбол
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В прошлом сезоне Севидов тренировал харьковский "Металлист" / xsport.ua

В частности, это Александр Севидов, известный как бывший тренер «Мариуполя», «Металлиста» и «Карпат», сообщает Football Hub.

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Также среди подозреваемых главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, а также четверо арбитров - Евгений Арановский, Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.

Всего правоохранительные органы провели уже более 50 обысков в 9 областях Украины.

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Теги: #борьба с договорными матчами в Украине#договорные матчи в футболе