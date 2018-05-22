Обыски по подозрению в организации договорняков: стали известны фамилии подозреваемых

В списке причастных к организации матчей с фиксированным результатом значатся два тренера и четверо арбитров.

Стали известны имена некоторых футбольных специалистов, у которых правоохранительные органы провели обыски. В частности, это Александр Севидов, известный как бывший тренер «Мариуполя», «Металлиста» и «Карпат», сообщает Football Hub. Читайте такжеВ Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей - СМИ Также среди подозреваемых главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, а также четверо арбитров - Евгений Арановский, Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно. Всего правоохранительные органы провели уже более 50 обысков в 9 областях Украины.

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