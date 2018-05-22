Обыски по подозрению в организации договорняков: стали известны фамилии подозреваемых
12:41, 22 мая 2018Футбол
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В списке причастных к организации матчей с фиксированным результатом значатся два тренера и четверо арбитров.
В прошлом сезоне Севидов тренировал харьковский "Металлист" / xsport.ua
Стали известны имена некоторых футбольных специалистов, у которых правоохранительные органы провели обыски.
В частности, это Александр Севидов, известный как бывший тренер «Мариуполя», «Металлиста» и «Карпат», сообщает Football Hub.
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Также среди подозреваемых главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, а также четверо арбитров - Евгений Арановский, Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.
Всего правоохранительные органы провели уже более 50 обысков в 9 областях Украины.
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