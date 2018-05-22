Бэкхем нарушил правила этикета на королевской свадьбе и может не получить титул рыцаря (видео)
12:17, 22 мая 2018Футбол
794
Бывший футболист жевал резинку, что является грубейшим нарушением норм этикета.
Дэвид Бэкхем, который был приглашен вместе с женой Викторией на королевский праздник - торжественную церемонию бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл - грубо нарушил нормы этикета.
Бэкхем грубо нарушил нормы этикета на королевской свадьбе / Reuters
На церемонии венчания спортсмен жевал резинку, что абсолютно неприемлемо по отношению к традициям и нормам, сообщает ТСН.Проспорт.
Интересно, что именно за такой поступок, Дэвид может не получить орден британского рыцаря.
Кроме экс-футболиста пренебрегла королевским этикетом и внучка самой Королевы Елизаветы II, британская принцесса Беатрис.
Девушка, как и Бекхэм появилась на церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл с жевательной резинкой во рту.
Церемония бракосочетания прошла 19 мая в Виндзорском дворце и стала главным событием минувшего уик-энда в мире.
Дэвид Бекхэм может не получить титул британского рыцаря из-за своего поведения на королевской свадьбе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter