Бэкхем нарушил правила этикета на королевской свадьбе и может не получить титул рыцаря (видео)

Бывший футболист жевал резинку, что является грубейшим нарушением норм этикета.

Дэвид Бэкхем, который был приглашен вместе с женой Викторией на королевский праздник - торжественную церемонию бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл - грубо нарушил нормы этикета.

На церемонии венчания спортсмен жевал резинку, что абсолютно неприемлемо по отношению к традициям и нормам, сообщает ТСН.Проспорт.

Интересно, что именно за такой поступок, Дэвид может не получить орден британского рыцаря.

Кроме экс-футболиста пренебрегла королевским этикетом и внучка самой Королевы Елизаветы II, британская принцесса Беатрис.

Девушка, как и Бекхэм появилась на церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл с жевательной резинкой во рту.

Церемония бракосочетания прошла 19 мая в Виндзорском дворце и стала главным событием минувшего уик-энда в мире.