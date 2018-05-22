Бэкхем нарушил правила этикета на королевской свадьбе и может не получить титул рыцаря (видео)

12:17, 22 мая 2018
Футбол
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Бэкхем грубо нарушил нормы этикета на королевской свадьбе / Reuters
Дэвид Бэкхем, который был приглашен вместе с женой Викторией на королевский праздник - торжественную церемонию бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл - грубо нарушил нормы этикета.

Интересно, что именно за такой поступок, Дэвид может не получить орден британского рыцаря.

Кроме экс-футболиста пренебрегла королевским этикетом и внучка самой Королевы Елизаветы II, британская принцесса Беатрис.

Девушка, как и Бекхэм появилась на церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл с жевательной резинкой во рту.

Церемония бракосочетания прошла 19 мая в Виндзорском дворце и стала главным событием минувшего уик-энда в мире.

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Теги: #свадьба#принц Гарри и Меган Маркл