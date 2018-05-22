Опубликована программа "Фестиваля чемпионов" на Крещатике

События вокруг финала самого престижного еврокубка пройдут в Киеве с 24 по 27 мая.

Киевская городская государственная администрация совместно с организаторами финала Лиги чемпионов УЕФА обнародовала программу праздника "Фестиваль чемпионов", который состоится на Крещатике.

Фестиваль стартует в день финала женской Лиги чемпионов 24 мая и продлится по воскресенье, 27 мая.

Схема фан-городка, где будет проходить "Фестиваль чемпионов":

В первый день посетителей Крещатика ждут выступления футбольных фристайлеров а также ряда музыкальных групп. Главным событием дня станет финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Врольфсбургом" и французским "Лионом". Начало игры на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского - в 19.00 по киевскому времени.

Во второй день болельщикам будет предложено "главное блюдо" - турнир легенд европейского футбола, в котором сыграют команды "Реала", "Ливерпуля", легенды Лиги чемпионов и "друзья Шевченко". Турнир начнется на Крещатике, в районе ЦУМа в 16.00 и завершится около 19.00.

В день главного события - финала Лиги чемпионов, начиная с 11.00 и до начала матча, в 21.45., публику будут развлекать футбольные фристайлеры и музыканты.

Наконец, в воскресенье, 27 мая, на следующий день после финального матча ЛЧ, шоу будет продолжаться до вечера. А на главную сцену на Крещатике для приветственного слова также поднимется мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, главный матч европейского клубного сезона - финал Лиги чемпионов - состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. На поле сойдутся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".