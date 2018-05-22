В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей - СМИ
10:38, 22 мая 2018Футбол
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Под подозрение попали игроки, тренеры, арбитры и президенты клубов.
Правоохранители задержали членов 5 организованных преступных группировок / Футбол 24
Сегодня утром по всей территории Украины состоялась массовая облава на организаторов договорных матчей.
Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях страны, сообщает Футбол24.
По информации следствия, речь о 5 преступных организованных группах.
Эту информацию также подтверждает источник Украинской правды в силовых структурах. Во вторник, в 15.00 ожидается совместный брифинг правоохранительных органов.
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Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов.
На данный момент имена задержанных футбольных лиц пока неизвестны.
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