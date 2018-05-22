В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей - СМИ

Под подозрение попали игроки, тренеры, арбитры и президенты клубов.

Сегодня утром по всей территории Украины состоялась массовая облава на организаторов договорных матчей.

Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях страны, сообщает Футбол24.

По информации следствия, речь о 5 преступных организованных группах.

Эту информацию также подтверждает источник Украинской правды в силовых структурах. Во вторник, в 15.00 ожидается совместный брифинг правоохранительных органов.

Читайте такжеЗадержан организатор договорных матчей, предлагавший 10 тысяч долларов юниорам "Карпат" за сдачу игры

Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов.

На данный момент имена задержанных футбольных лиц пока неизвестны.