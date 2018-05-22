Шевченко сыграл в прощальном матче Пирло и забил гол уже на первой минуте

В Милане на знаменитом "Сан-Сиро" состоялась прощальная игра Андреа Пирло.

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся прощальный матч бывшего полузащитника «Милана», «Интера», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло.

В игре принял участие и главный тренер сборной Украины, экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко. Он открыл счет уже на первой минуте, показав, что находится в отличной форме.

Чуть позже "Шева" ассистировал Кларенсу Зеедорфу,отдав голевой пас. Всего на поле Шевченко провел 56 минут.

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Команды «Белых звёзд» и «Синих звёзд», в составе которых выступали бывшие партнёры Пирло по клубам и национальной сборной, сыграли вничью — 7:7. Хет-триком отметился Филиппо Индзаги.

«Белые звёзды» – «Синие звёзды» – 7:7 (3:5)

«Белые звёзды»: Абьятти, Дида, Бонуччи, Кьеллини, Костакурта, Фавалли, Дзамбротта, Янкуловски, Мальдини, Оддо, Неста, Шимич, Санетти, Баронио, Каморанези, Гаттузо, Леонардо, Лэмпард, Пирло, Руй Кошта, Пепе, Верратти, Видаль, Баджо, Ди Натале, Яквинта, Ф. Индзаги, Матри, Тотти, Пато, Вьери, Дель Пьеро.

«Синие звёзды»: Буффон, Сторари, Адани, Барцальи, Кафу, Бонера, Диана, Феррара, Каладзе, Матерацци, Сержиньо, Пирло, Альбертини, Амброзини, Брокки, Диаманти, Де Росси, Маркизио, Перотта, Зеедорф, Боррьелло, Роналдиньо, Тевес, Тони, Вентола, Кассано, Шевченко, Квальярелла.