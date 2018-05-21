Определились 26 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов

"Шахтер" попал в групповой этап напрямую, а динамовцев ожидают квалификационные раунды.

Стали известны 26 команд, которые в следующем сезоне будут играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Это «Барселона», «Атлетико», «Реал» Мадрид, «Валенсия» (все – Испания), «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д (все – Германия), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (все – Англия), «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер» (все – Италия), «ПСЖ», «Монако», «Лион» (все – Франция), «Локомотив», ЦСКА (оба – Россия), «Порту» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция) и «Виктория Пльзень» (Чехия).

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Согласно нововведению УЕФА, прямые путевки в групповой раунд получили по четыре клуба из четырех ведущих национальных ассоциаций в рейтинге УЕФА - Англии, Испании, Италии и Германии. Три команды точно сыграют в группе от Франции, две - от России, по одной - от Португалии, Украины, Чехии, Бельгии и Турции.

Еще 6 мест в группах Лиги чемпионов разыграют на стадии квалификации. «Динамо» стартует с 3-го раунда, матчи пройдут ориентировочно в конце июля – начале августа.

Добавим, что "Шахтер" при жеребьевке группового этапа попадет во вторую корзину. "Динамо", в случае успешного прохода квалификации, окажется в третьей корзине.