Украинский футбол 2017/18: перестраивающийся Шахтер, омоложенное Динамо и сенсационная Ворскла

Сезон 2017/18 стал достаточно предсказуемым с точки зрения лидера чемпионата. Шахтер продолжал показывать свои амбиции и сомнений в том, что именно горняки выиграют национальное первенство, по ходу турнира ни у кого не возникало. Даже ветераны Динамо в общении с УНИАН накануне очных матчей команд высказывали горькое разочарование по поводу действий нынешнего поколения игроков.

В итоге, пусть и с минимальным перевесом в турнирной таблице, но Шахтер доказал свои чемпионские амбиции. Кстати, и в Кубке Украины нынешнего сезона горняки также остались вне конкуренции, выиграв у Динамо решающий матч с уверенным счетом 2:0. А если еще вспомнить победу Шахтера в матче-открытии сезона 15 июля 2017 года, за Суперкубок Украины, то получается, что горняки тотально доминировали в уходящем футбольном году.

Шахтер

Это был второй сезон Шахтера после прихода Пауло Фонсеки. Вместе с тем, это была его первая Лига чемпионов. В дебютном сезоне Фонсеки Шахтер в квалификации ЛЧ уступил швейцарскому Янг Бойз, после чего продолжил выступления в Лиге Европы. Теперь же горняки стартовали с группового турнира ЛЧ, где их соперниками были Манчестер Сити, Наполи и Фейеноорд.

Другими словами, на Шахтер выпала двойная нагрузка. Переключаться с Лиги чемпионов на чемпионат Украины крайне сложно. Понимая, что команду нужно держать в постоянном тонусе, Фонсека постоянно концентрировал внимание подопечных на матчи чемпионата. Практически на каждой пресс-конференции он повторял, что главным приоритетом Шахтера является победа в чемпионате, без которой крайне сложно пробиться в основную стадию ЛЧ. И похоже, португалец достучался до своих игроков. Во всяком случае, невынужденных потерь на внутренней арене у Шахтера стало намного меньше, чем было при Луческу.

В конечном итоге, преимущество Шахтера над Динамо составило всего два очка. Однако по ходу всего чемпионата не покидало ощущение, что Шахтер значительно сильнее. Горняки играли с запасом и не давали повода усомниться в своем превосходстве над главным конкурентом. Они взяли чемпионство досрочно, не доводя дело до нервотрепки в последнем туре.

У Шахтера на удивление стабильный состав, сформировавшийся еще во времена Луческу. Но сказать, что Фонсека ничего не привнес в эту команду, было бы неправдой. Пускай и вынужденно, но именно при Фонсеке на правом фланге обороны стабильно заиграл Бутко. Появился новый игрок в центре обороны — Давид Хочолава. И пускай в этом сезоне он немало ошибался, особенно в матчах против Динамо, видно, что Фонсека ему доверяет. Также значительно больше игрового времени, чем прежде, стали получать Ордец и Кривцов.

Именно при Фонсеке очень сильно прибавил Исмаили. Во времена Луческу его вклад в командные успехи был куда меньшим. Теперь же Исмаилии стал кандидатом в сборную Бразилии и попал на карандаш европейских скаутов.

А еще при Фонсеке с совершенно другой стороны раскрылся Факундо Ферейра. В этом сезоне аргентинец стал главным бомбардиром команды, хотя прежде был игроком скамейки. И очень жаль, что именно сейчас Факундо решил сменить команду.

В общем, Шахтер постепенно меняется и обновляется. И ближайшим летом эти процессы ускорятся, ведь Шахтеру придется искать замену не только Факундо, но и Бернарду и Фреду. Но самое главное, что сам Фонсека принял решение все-таки остаться в Шахтере. Несмотря на множество предложений, он продлил контракт с горняками еще на два года. Это значит, что никаких потрясений в ближайшее время не будет. Изменения в команде будут минимальными и точечными. И она совершенно точно останется в боеспособном состоянии.

Динамо Киев

Первый сезон Александра Хацкевича во главе киевского Динамо получился весьма неоднозначным. С одной стороны, отставание от Шахтера составило всего два очка, к тому же очные встречи с горняками киевляне провели на удивление удачно. Но, с другой, динамовцы слишком часто теряли очки на ровном месте, что и стоило им чемпионства.

Нестабильность Динамо объясняется просто. Александр Хацкевич стал первым тренером команды, кто доверяет молодежи не на словах, а на деле. Именно в этом сезоне в основном составе стабильно заиграли Шапаренко и Беседин, Шабанов и Бурда, Шепелев и Цыганков. В какой-то степени, ставка на молодежь была вынужденной. Покинули команду Ярмоленко и Вида, продолжает «хандрить» Хачериди, постепенно отодвигаются на второй план Мбокани, Мораеш и Дерлиз Гонсалес.

Когда буквально в один момент в команду вливается так много молодежи, стабильности от нее ждать не стоит. Например, осенью впервые в истории чемпионатов Украины Динамо выдало серию из пяти матчей без побед. Зато подопечные Хацкевича в рамках чемпионата ни разу не уступили Шахтеру. Более того, в четырех матчах против чемпиона киевляне набрали целых десять очков, тогда как Шахтер взял всего одно.

И очень любопытно посмотреть, как этот проект с украинским лицом будет развиваться. Давненько в Динамо не было столь молодой и столь интересной команды, где роль легионеров сведена к минимуму. В то же время, Игорь Суркис уже проанонсировал переходы, призванные усилить конкуренцию за место в составе. Непонятна ситуация с голкипером Бойко, у которого истек срок аренды. В любом случае, болельщики Динамо надеются, что следующий сезон для их любимцев станет чемпионским.

Ворскла

Прорыв Ворсклы на третье место — один из сюрпризов этого сезона. И дело не в том, что полтавчане не заслуживают бронзовых наград. Дело в том, что полтавский клуб продолжает испытывать финансовые сложности. Перед футболистами по-прежнему висят серьезные долги. Но несмотря на все это, Ворскла практически весь сезон провела на третьем месте, не пустив туда луганскую Зарю.

Разница между третьим и четвертым местами в чемпионате Украины достаточно серьезная. Третья — это прямая путевка в групповой турнир Лиги Европы и гарантированный доход в пару миллионов евро. Четвертое — это два раунда квалификации против весьма серьезных соперников. Командам уровня Ворсклы и Зари пройти их крайне сложно.

Ворскла обладает опытным составом и демонстрирует весьма прямолинейный футбол. Признаться, Заря в ее лучших проявлениях выглядит более интересно и современно. Но ей не хватает стабильности, тогда как команда Василия Сачко провела сезон очень ровно. Собственно, это и стало залогом ее успеха.

Впрочем, для группового турнира Лиги Европы нынешнего уровня Ворсклы недостаточно. Команде требуется усиление едва ли не во все линии. Помимо этого, игра команды достаточно однообразна, и с этим тоже нужно что-то делать. Если Ворскла останется на сегодняшнем уровне, на евроарене она будет статистом.

Заря

А вот команда Юрия Вернидуба сделала шаг назад. Она потеряла третье место и в Лиге Европы стартует с квалификации. Проблема заключается в том, что прошлым летом команда сильно обновилась и омолодилась. Половину лета и почти всю осень Юрий Вернидуб потратил на притирку новых запчастей. Заря потеряла очень много очков и потом наверстывала упущенное.

Помимо этого, Юрий Вернидуб не раз терял самообладание. После неудачных матчей он несколько раз намекал на возможность отставки. Обстановка вокруг Зари была достаточно нервной, что явно не шло на пользу общему делу. И хотя в последнем туре Заря имела возможность все-таки вырваться на третье место, этого не случилось. И, наверное, это справедливо, ведь по сезону в целом лучше выглядела Ворскла.

Тем не менее, для Зари этот сезон очень полезен. И если костяк команды получится сохранить, в следующем сезоне луганчане должны прибавить. Перспектива у этой команды есть.

Мариуполь

Уже в первом сезоне после возвращения в УПЛ Мариуполь завоевал еврокубковую путевку. Это говорит и о достаточно высоком уровне команды, и о невысоком уровне нашего чемпионата. Как и всегда, свое дружеское плечо младшему брату подставил Шахтер. Он помог Мариуполю хорошими игроками, без которых о месте в первой шестерке речь бы не шла.

Особо стоит отметить, что осенью в Мариуполе случилась очень странная тренерская отставка. Причины ухода Александра Севидова толком никто не объяснил. Вокруг этого есть немало догадок, но официальной информации нет, что порождает новые домыслы.

Пришедший ему на смену тренер Александр Бабич на новом месте освоился не сразу. Он очень много поменял в тактике, и команда долгое время привыкала к новым требованиям. В конце концов, Мариуполь таки остался в первой шестерке и финишировал на пятом еврокубковом месте. Но способность реально побороться за выход в групповой турнир Лиги Европы вызывает сомнения.

Верес

Это еще одна команда, которая только что поднялась из первой лиги. Более того, в УПЛ Верес стартовал с места в карьер и сразу же закрепился в верхней половине таблицы. Юрий Вирт пригласил группу опытных игроков, что сразу же принесло результат. Впрочем, «счастье» длилось недолго. Как и в случае с Мариуполем, по непонятным причинам руководство убрало главного тренера. Зимой на место Юрия Вирта позвали малоизвестного специалиста из Беларуси, который так и не прижился. Помимо этого, команду покинули ее лидеры — Ищенко и Кобин. После всего этого Верес потерял шансы на пятое место.

В концовке команда выступала под началом Андрея Демченко — экс-помощника Вирта. Но времени, чтобы изменить ситуацию к лучшему, у него уже не осталось. Вместе с тем, нужно сказать, что команда выступала на очень высоком для себя уровне, однако руководство сделало все, чтобы помешать ей добиться хорошего результата.

Вторая шестерка

Интереснее других в ней выглядели Олимпик и Александрия, представлявшие в начале сезона Украину в Лиге Европы. Более того, Александрия была близка к тому, чтобы пробиться в групповой турнир. Обе команды претендовали на попадание в топ-6, но решить задачу не сумели. Однако на втором этапе эти команды выглядели по-разному. Александрия наконец-то показала свою силу и уверенно завершила сезон на седьмом месте. В то же время Олимпик, который зимой покинули с десяток основных игроков, едва не угодил в число команд, которым предстоят переходные матчи. Пожалуй, именно команда Романа Санжара совершила наибольший регресс в этом сезоне. Но самые большие неприятности обошли Олимпик стороной. Так же, как и Карпаты. Они тоже разочаровали. Громкие заявления и амбиции напоказ — это одно, а качество футбола и результаты — совершенно иное. Карпаты провели очередной неудачный сезон и рады даже тому, что избежали переходных матчей.

А вот Зирка с Черноморцем прописку в УПЛ еще не сохранили. Им предстоит провести переходные матчи против Десны и Полтавы соответственно. Черноморец и вовсе чудом спасся от прямого вылета. Олег Дулуб хорошо потрудился в Одессе осенью, однако в дальнейшем руководители клуба решили идти по пути экономии. По кадровой политике и вопросу выбора нового тренера это было видно предельно четко. И как бы не вышло так, что вслед за Харьковом и Днепром элитный дивизион потеряет еще и Одессу...

Командой, покидающей УПЛ, стала каменская Сталь. Собственно, по месту прописки она не провела ни одного матча. Сталевары дислоцировались в Киеве и якобы поднимали футбольную инфраструктуру в своем родном городе. Похоже, вылету Стали даже расстраиваться некому, поскольку болельщиков у этой команды просто нет. Впрочем, на место Стали в Премьер-лигу заходит киевский Арсенал, матчи которого во все времена проходили при пустых трибунах…

Кирилл Стадниченко