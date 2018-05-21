Вместо Вереса в следующем сезоне УПЛ будет играть ФК Львов

Об этом заявил президент команды "Верес" Богдан Копытко.

Президент футбольного клуба «Верес» Богдан Копытко заявил, что клуб, который проводил матчи прошлого сезона во Львове, вернется в Ровно и со следующего сезона, скорее всего, будет выступать во Второй лиге.

Нынешний коллектив, который сохранил путевку в УПЛ, заняв шестое место, отныне будет играть в Премьер-лиге под названием «Львов».

«Народный клуб «Верес» с момента своего возрождения стал ярким явлением в украинском футболе. Всего за три года мы вместе прошли путь от нуля в первую шестерку премьер-лиги. Это стало возможным благодаря упорному труду, отсутствию страха перед высокими задачами и тесном сотрудничестве народного клуба и «Лімо». Мы вместе создали сказку.

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К сожалению, развитие «Вереса» значительно обогнало развитие футбольного хозяйства Ровенской области. Поэтому, «Верес» был вынужден переехать. Мы сделали все, чтобы красно-черные чувствовали себя во Львове комфортно.

Этот сезон хоть и был ярким и интересным, но показал ряд проблем. Значительная часть болельщиков Ровенщины не может посещать матчи любимой команды в 200 км от дома.

Поэтому было принято совместное решение о возвращении народного клуба «Верес» в Ровно. Нынешняя команда, которая имеет право выступления в украинском премьер-лиге, будет переименована в футбольный клуб «Львов».

Со своей стороны хочу отметить, что мы и дальше будем строить дружеские отношения с ровенским клубом и футбольной общественностью. Убежден, «Верес» продолжит свою славную историю. И будет ярким представителем украинского футбола. Благодарю вас за сотрудничество», – написал Богдан Копытко, сообщает официальный сайт "Вереса".

Ранее, по сообщениям СМИ, игроки «Вереса» написали заявления об уходе.