Трогательное прощание Иньесты с Барселоной (фото, видео)

18:04, 21 мая 2018
Футбол
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Андрес Иньеста сыграл последний матч за "Барселону" / twitter.com/FCBarcelona

Легендарный хавбек каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста провел последний матч за «Барселону» – против «Реал Сосьедада» в последнем туре чемпионата Испании.

Одному из знаковых футболистов "Барсы" XXI века устроили красочное прощание. Все началось с великолепного предматчевого перфоманса от трибун, сообщает твиттер каталонцев.

В последнем матче за свою команду Иньеста сыграл 81 минуту, после чего был заменен под овации стадиона «Камп Ноу».

Андрес Иньеста, являющийся воспитанником "Барселоны", провел в каталонском клубе 22 года, из них 16 - в первой команде и три - в качестве капитана.

После завершения прощальной встречи состоялась торжественная церемония, которая растрогала каждого поклонника футбола. 

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Теги: #Барселона#Андрес Иньеста