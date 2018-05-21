Трогательное прощание Иньесты с Барселоной (фото, видео)
Легендарный хавбек каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста провел последний матч за «Барселону» – против «Реал Сосьедада» в последнем туре чемпионата Испании.
Одному из знаковых футболистов "Барсы" XXI века устроили красочное прощание. Все началось с великолепного предматчевого перфоманса от трибун, сообщает твиттер каталонцев.
📍 Camp Nou 🔵🔴— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018
💙❤ #infinit8iniestapic.twitter.com/axRTo8ZTit
В последнем матче за свою команду Иньеста сыграл 81 минуту, после чего был заменен под овации стадиона «Камп Ноу».
Андрес Иньеста, являющийся воспитанником "Барселоны", провел в каталонском клубе 22 года, из них 16 - в первой команде и три - в качестве капитана.
После завершения прощальной встречи состоялась торжественная церемония, которая растрогала каждого поклонника футбола.
Guard of honor for Don Andrés#infinit8iniesta— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018
🔵🔴 pic.twitter.com/ZdEENx14NE
👏👏 They have lifted the league trophy and the Copa del Rey, now it's time for @andresiniesta8#InfinitIniestapic.twitter.com/VIaikXR3SH— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018