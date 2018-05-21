Трогательное прощание Иньесты с Барселоной (фото, видео)

Андрес Иньеста провел 22 года в "Барселоне", из них 16 - играл в первой команде.

Легендарный хавбек каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста провел последний матч за «Барселону» – против «Реал Сосьедада» в последнем туре чемпионата Испании.

Одному из знаковых футболистов "Барсы" XXI века устроили красочное прощание. Все началось с великолепного предматчевого перфоманса от трибун, сообщает твиттер каталонцев.

В последнем матче за свою команду Иньеста сыграл 81 минуту, после чего был заменен под овации стадиона «Камп Ноу».

Андрес Иньеста, являющийся воспитанником "Барселоны", провел в каталонском клубе 22 года, из них 16 - в первой команде и три - в качестве капитана.

После завершения прощальной встречи состоялась торжественная церемония, которая растрогала каждого поклонника футбола.

Guard of honor for Don Andrés#infinit8iniesta

🔵🔴 pic.twitter.com/ZdEENx14NE — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 20, 2018