Украинец Парфенов возглавил клуб российской премьер-лиги Урал
16:50, 21 мая 2018Футбол
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Со своим предыдущим клубом "Тосно" Парфенов выиграл Кубок России в сезоне-2017/2018.
Дмитрий Парфенов стал наставником российского "Урала" / официальный сайт «Урала»
Украинец Дмитрий Парфенов возглавил клуб российской премьер-лиги "Урал".
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.
43-летний тренер в прошлом сезоне работал с «Тосно», занял с командой 15-е место в российской Премьер-лиге и вылетел в низший дивизион, однако сенсационно победил в Кубке России.
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Дмитрий Парфенов - украинский воспитанник одесского "Черноморца", большую часть футбольной карьеры провел в московском "Спартаке". Карьеру тренера он начал в 2012 году.
Отметим, что за "Урал" выступают также три украинца – вратарь Ярослав Годзюр, защитник Денис Кулаков и хавбек Дмитрий Хомченовский.
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