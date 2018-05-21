Украинец Парфенов возглавил клуб российской премьер-лиги Урал

Со своим предыдущим клубом "Тосно" Парфенов выиграл Кубок России в сезоне-2017/2018.

Украинец Дмитрий Парфенов возглавил клуб российской премьер-лиги "Урал".

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

43-летний тренер в прошлом сезоне работал с «Тосно», занял с командой 15-е место в российской Премьер-лиге и вылетел в низший дивизион, однако сенсационно победил в Кубке России.

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Дмитрий Парфенов - украинский воспитанник одесского "Черноморца", большую часть футбольной карьеры провел в московском "Спартаке". Карьеру тренера он начал в 2012 году.

Отметим, что за "Урал" выступают также три украинца – вратарь Ярослав Годзюр, защитник Денис Кулаков и хавбек Дмитрий Хомченовский.