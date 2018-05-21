Чемпионат украинской Премьер-лиги стал худшим по посещаемости за все годы независимости

3 900 зрителей в среднем на одной игре - это самый низкий показатель посещаемости за всю 26-летнюю историю чемпионата Украины.

Чемпионат украинской Премьер-лиги в сезоне-2017/18 стал худшим по посещаемости за всю 26-летнюю историю независимых первенств Украины по футболу.

188 матчей чемпионата Украины в высшем дивизионе посетили 737 321 зритель, что в среднем составляет 3 922 зрителя на одной игре.

Это на 8,5% меньше, чем было в сезоне 2016/17 – самый низкий показатель посещаемости за всю 26-летнюю историю чемпионата Украины, сообщает сайт "Трибуна".

На матчах второго этапа (4 069 зрителей в среднем) посещаемость была несколько выше, чем на играх первого этапа (3 853), но на общие цифры статистики это серьезно не повлияло.

Рекорд по посещаемости сезона поставлен в матче первого этапа «Динамо» – «Шахтер» в Киеве – 38 618 болельщиков. Антирекорд чемпионата также был поставлен в Киеве на матче «Олимпик» – «Сталь» – 84 зрителя.

В рейтинге посещаемости клубов лучшие показатели - у "Динамо" (в среднем - 9 762 зрителя), несмотря на ухудшение статистики на 19% по сравнению с предыдущим сезоном. На втором месте «Шахтер» (7 465, что на 5% меньше, чем в сезоне 2016/17).

Минимальные показатели зрительской поддержки были на матчах "Стали", "Олимпика", "Александрии" и "Вереса".