Определились победители сезона проекта "Давай, играй!"

20 мая в Счастливом состоялись решающие матчи и стали известны все триумфаторы.

Определились победители и призеры финального турнира проекта «Давай, играй!» сезона 2017/18.

На протяжении двух дней восемь лучших команд разыгрывали медали, а 20 мая в Счастливом (Киевская область) состоялись решающие матчи и стали известны все триумфаторы, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

За победу в младшей возрастной группе U10 боролись «Донбасс» (Донецк) и «Квадрат» (Львов). Как и в предыдущий игровой день, поединок этих соперников оказался самым напряженным и эмоциональным. Основное время закончилось без голов, а в серии пенальти удача улыбнулась дончанам – 5:4. «Донбасс» – чемпион сезона проекта «Давай, играй!».

Максим Максименко, тренер «Донбасса», после игры отметил: "Эмоции непередаваемые! Мы тренировались, готовились и очень хотели победить. Рады, что удалось. Финальный турнир всегда интересный и непростой, с сильными соперниками. Отдельно спасибо за организацию, которая, как всегда, была на высшем уровне. И это касается не только бытовых вопросов и матчей. Все эти дни мы чувствовали внимание со стороны тренеров и футболистов Академии «Шахтера»: они подходили к нам, общались, помогали детям подсказками, своим примером. Это было очень приятно. Ну а свою команду хочу поздравить с победой! Они у нас большие молодцы!"

Серебряные медали завоевал «Квадрат», бронзу – Black Star Junior (Краматорск), оказавшись сильнее Laurus (Курахово) в поединке за третье место – 3:2. Лучшим голкипером был признан Егор Демченко («Донбасс»), а игроком турнира стал Руслан Высочанский («Квадрат», Львов).

В старшей возрастной группе U12 никому не оставили шансов «Горняки» из Доброполья. После трех побед на групповом этапе они уверенно выиграли и финал у краматорского «Изумруда» – 5:1.

Александр Телендий, тренер «Горняков», отметил: "Счастливы, что нам покорилось такое достижение и привезем в Доброполье золотые медали турнира «Давай, играй!». Мы мечтали об этом, много работали и все-таки сумели победить. Для ребят это неординарное событие, как и для нас, наставников. Огромное число желающих участвовать в проекте было и раньше, а теперь, уверен, их станет еще больше".

В матче за третье место «Прорыв» (Северодонецк) обошел дебютанта финального турнира «Волну» (Мариуполь) – 8:2. Индивидуальные призы в старшей группе достались Андрею Остапенко из «Прорыва» (лучший вратарь) и Валерию Заике из «Изумруда» (лучший игрок турнира).

В церемонии награждения команд приняли участие лучшая футболистка Украины Ольга Овдийчук и игрок «Шахтера» Иван Ордец. Ребятам было приятно получить медали и кубки из рук именитых спортсменов.

В этой связи стоит отметить, что проект «Давай, играй!» открыт и для девочек – это очень важно для развития женского футбола в нашей стране

После церемонии награждения Ольга Овдийчук отметила: "От турнира только самые лучшие впечатления. Это настоящий праздник для детей, который дарит им эмоции и незабываемые моменты. Здорово, что проект «Давай, играй!» открыт и для девочек – это очень важно для развития женского футбола в нашей стране. Посмотрите, сегодня они не просто играли рядом с мальчишками, а ни в чем им не уступали: боролись, забивали голы. Я желаю всем участникам вдохновения, настойчивости и стремления к победе!

Сейчас такое время, что многие дети перестают заниматься спортом, а «Шахтер» делает все, чтобы они увлекались футболом, были здоровыми и сильными".

А защитник «Шахтера» Иван Ордец добавил: "Прекрасная атмосфера, только самые позитивные эмоции от этого турнира. Помню, как в девять лет сам начинал играть в футбол, и знаю, что это событие – настоящий праздник. Сейчас такое время, что многие дети перестают заниматься спортом, а «Шахтер» делает все, чтобы они увлекались футболом, были здоровыми и сильными. Увидел много талантливых ребят – у них большое будущее. Главное, чтобы они слушали тренеров, работали над собой и не переставали мечтать".

Отдельными наградами организаторы отметили самого младшего участника турнира – девятилетнего Виталия Куща (Laurus, Курахово) и каждую из пяти девочек, принимавших участие в финальных матчах.

Капитан команды «Квадрат» Дарья Летягина заметила: "Я с девяти лет в проекте «Давай, играй!», и мне это очень нравится. На каждой тренировке нас учат самым разным упражнениям, много играем. Футбол – это очень полезный вид спорта. Надо им заниматься серьезно, чтобы быть здоровым и побеждать. Приятно было получить награду от лучшей футболистки Украины. Надеюсь, когда вырасту, тоже буду хорошим игроком".

По итогам турнира несколько ребят получили приглашения на просмотр в Академии «Шахтера» от тренеров-селекционеров, что станет для них дополнительной мотивацией.

Финальный турнир завершен, но ФК «Шахтер» продолжает работу по развитию массового детского футбола. Сегодня проект «Давай, играй!» уже охватывает восемь городов, где на 23 площадках занимаются более 1 000 детей. И это лишь начало.