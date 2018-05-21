Месси и еще 22 надежды: финалист прошлого чемпионата мира Аргентина назвала игроков на поездку в Россию
Наставник сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли определился с игроками, которых возьмет на чемпионат мира в России.
Об этом сообщает Ole.
Вратари: Ромеро, Армани, Кабальеро
Защитники: Меркадо, Фасио, Отаменди, Ансальди, Тальяфико, Рохо
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Полузащитники: Банега, Маскерано, Сальвио, Билья, Ди Мария, Ло Чельсо, Лансини, Макси Меса, Акунья
Нападающие: Месси, Агуэро, Игуаин, Павон, Дибала
В окончательную заявку аргентинцев не попал форвард Интера Мауро Икарди, который стал лучшим снайпером Серии А. В свою очередь поедет на турнир 22-летний нападающий Бока Хуниорс Кристиан Павон.
Сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с исландцами, хорватами и нигерийцами.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.
Отметим, что четыре года назад, на ЧМ-2014 в Бразилии, сборная Аргентины стала финалистом, уступив в решающей игре сборной Германии.