Месси в пятый раз выиграл "Золотую бутсу", побив рекорд Роналду

По количеству наград Лионель Месси обогнал Криштиану Роналду, у которого четыре "Золотых бутсы".

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2017/18. Эта награда вручается ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. В чемпионате Испании Месси забил 34 гола в 36 матчах (68 очков). Вторую строчку в гонке бомбардиров занял Мохамед Салах из «Ливерпуля», третью – Харри Кейн из «Тоттенхэма», сообщает Goal. 1. Лео Месси (Барселона) — 34 гола (68 очков) 2. Мохамед Салах (Ливерпуль) — 32 гола (64 очка) 3. Харри Кейн (Тоттенхэм) — 30 голов (60 очков) Месси установил новый рекорд по числу «Золотых бутс». Теперь у него пять этих наград. Криштиану Роналду выигрывал трофей четыре раза.

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