Гризманн после перехода в Барселону будет получать 15 миллионов евро в год

Французский форвард согласовал с каталонским клубом условия 5-летнего контракта.

Стали известны детали контракта, который «Барселона» предлагает нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.

Утверждается, что почти все условия согласованы. Француз подпишет с «Барсой» 5-летнее соглашение с зарплатой 15 миллионов евро в год после уплаты налогов. Кроме того, в договоре будут прописаны значительные бонусы за игру.

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Выше зарплата в "Барселоне" - только у аргентинца Лионеля Месси. Гризманн будет получать на одном уровне с уругвайцем Луисом Суаресом.

По информации Diario Sport, «Атлетико» дважды предлагал Гризманну продлить контракт, в том числе и с запредельной зарплатой 25 миллионов евро, но футболист хочет перейти в «Барселону».